กกต.ฟัน 2 นักล็อบบี้เลือก สว. เปิดโรงแรมจัดประชุมยื่นข้อเสนอเงินเป็นกิโล 1 ในตัวกลางเพิ่งเปิดตัวลง สส.ภูมิใจไทย

กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร-ฟันอาญา 2 นักล็อบบี้ จัดหาผู้มีสิทธิ์เลือก สว.ระดับประเทศ เผยพฤติการณ์ เปิดโรงแรมจัดประชุม ยื่นข้อเสนอรับเงินเป็นกิโล พร้อมจ่าย 10 ล้าน แลก 80 เสียง ซ้ำระบุ ทุกคนที่เข้าร่วมไม่กลับบ้านมือเปล่า ชี้เข้าข่ายสมคบคิด วางแผน สมยอมกันลงคะแนน ผิด กม.ชัด พบ 1 ตัวกลางเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.ภท.
วันนี้(4ธ.ค.)เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต.ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายธนาวุฒิ แสงอรุณ ผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มที่ 19 หมายเลข 6 ผู้ถูกร้องที่1 และนายสัจจพงษ์ ภูมิศักดิ์ บุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัคร ผู้ถูกร้องที่ 2 ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 62 และให้ดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 77(1) เนื่องจากการไต่สวนฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1ให้ถ้อยคำยอมรับว่า ถูกชักชวนให้ไปจัดหาผู้มีสิทธิเลือกสว.ระดับประเทศให้มาประชุมที่โรงแรมปทุมธานี เพลส และประสงค์จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่เข้าร่วมประชุมวางแผนการเลือก ประกอบกับมีพยานที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งให้ถ้อยคำว่า ได้เดินทางไปที่โรงแรมปทุมธานีเพลส หลังผู้ถูกร้องที่ 1 ส่งข้อความไลน์ถึงตนว่าให้มาหาประสบการณ์ทางการเมือง และแนะนำให้ชักชวนเพื่อนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศมาด้วย
ซึ่งในวันดังกล่าวขณะที่อยู่โรงแรมปทุมธานีเพลส พยานเห็นผู้ถูกร้องที่ 1 เดินทักทายบุคคลอื่น ๆ และกล่าวถ้อยคำว่า "รู้จักคนอื่น ที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศหรือไม่ หากมีให้ชักชวนมา เพราะหากได้เข้าระดับประเทศ คุณเบิร์ดจะให้เงินเป็นกิโลเลยนะ แต่รายละเอียดให้รอคุณเบิร์ดมาชี้แจงเอง” บ่งชี้ถึงการเสนอผลประโยชน์ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และสอดคล้องกับรายชื่อผู้เข้าพักโรงแรมปทุมธานีเพลสที่ปรากฏชื่อของผู้ถูกร้องที่ 1เป็นผู้เข้าพัก เพราะประสงค์จะได้ส่วนแบ่งจากผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่รู้จักและไปเข้าร่วมประชุม วางแผนการเลือก
กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลาง ชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาที่โรงแรมปทุมธานีเพลส อันมาเพื่อสมคบคิด วางแผนหรือจัดเตรียมเพื่อลงคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด โดยมีการจัด ทำให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณ เป็นเงินได้ อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 77 (1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการกระทำเพื่อสมยอมกันในการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันมิได้เป็นการลงคะแนนเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 และมาตรา 33 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้สมัครนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนมิใช่การสมยอมกันในการลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นการทุจริตการเลือก อันทำให้การเลือกเป็นไปโดย ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา62 และรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ทั้งนี้ ตามแนวคำพิพากษา ศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ ลต สว 1/2568 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สว 47/2568 ลงวันที่5 ส.ค.68
ส่วนนายสัจจพงษ์ ผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ชักชวนผู้ร้องและผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศในแต่ละกลุ่มเข้าร่วมรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาเมืองทองธานีและได้เสนอให้เงินแก่ทุกคนจำนวนคนละ 200,000 บาท และเสนอให้เงินแก่ผู้ร้องจำนวน 10,000,000 บาท เนื่องจากผู้ร้องมีลูกทีมเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศจำนวน 80 คน ซึ่งผู้ถูกร้องที่ 1 จะเป็นผู้ดูแลการให้เงินเนื่องจากมีการส่งข้อความทางไลน์ระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้องที่ 1 เกี่ยวกับการให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือก โดยจากการไต่สวนพยาน 3 ปาก ให้ถ้อยคำยืนยันว่าผู้ถูกร้องที่ 2 เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และผู้ถูกร้องที่ 2 ให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้นัดพบผู้ร้องที่ร้านนิตยาไก่ย่าง สาขาเมืองทองธานี เนื่องจากผู้ร้องขอให้ผู้ถูกร้องที่ 2 แนะนำผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศให้รู้จัก และจากการตรวจสอบแอปพลิเคชั่นไลน์พบหลักฐาน ภาพถ่าย บทสนทนาที่ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้สนทนากับพยานของผู้ร้อง และพยานไต่ส่วนประกอบต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22-25 มิ.ย.67 เกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆ การแจ้งชื่อเข้าพักโรงแรม และข้อความแสดงแนวคิดว่า "24 เตรียมความพร้อมเรื่องกลุ่ม 25 ประชุมเตรียมปฏิบัติการ อุดมการณ์กลุ่มอิสระ 1. พวกเราคือกลุ่มอิสระไม่ขึ้นตรงพรรคการเมือง 2. ผู้สมัคร สว.ทุกท่านจะมี ศักดิ์ศรีในตัวเอง ทุกคนสามารถเป็น สว.ตัวแทนกลุ่มได้ ถ้ามีทีมงานในกลุ่มสนับสนุน (รวมทั้งสามารถเอาทีมงาน นอกกลุ่มเดียวกันมาสนับสนุนได้โดยกลุ่มจัดการจะแลกเปลี่ยนให้ในระบบ)
3. การจัดการเลือกตั้ง สว.รอบนี้ กลุ่มเราใช้ระบบ AI เข้ามาบริหารจัดการให้ (ให้ผู้สมัคร 4. สว แต่ละท่านลงคะแนนตาม ระบบ AI กำหนด ให้เลือกเบอร์) 4. กลุ่มจะดูแลที่พักและการเดินทางในการเข้ามาเลือกตั้งให้ทุกคน ทุกคนที่เข้าร่วมอิสระจะไม่ กลับบ้านมือเปล่า” และพยานไต่สวนประกอบอีก 2 คนให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าขณะรับประทานอาหารที่ร้านนิตยาไก่ย่างผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอให้ตนเป็นผู้จัดหาผู้มีสิทธิเลือก ระดับประเทศมาให้ แต่ตนมิได้ดำเนินการตามที่เสนอ
อีกทั้งเมื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “สัจจพงษ์ ภูมิภักดิ์” ของผู้ถูกร้องที่ 2 ช่วงวันที่ 17พ.ค.-27มิ.ย.67 มีการโพสต์ข้อความ พร้อมภาพประกอบถึงการเดินทางมาประชุมดังกล่าวในลักษณะมาทำงานใหญ่เพื่อชาติบ้านเมือง, เสร็จสิ้นภารกิจระดับประเทศ ถือว่าประสบความสำเร็จได้เรียนรู้งาน โดยมีนายประจักษ์ จันทร์แก้ว ที่พบว่าเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว. ระดับจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเดียวกับผู้ถูกร้อง และเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศกลุ่มที่ 20 มาแสดงความเห็น"ขอบคุณเพื่อนที่ส่งเสริมให้มาถึงจุดสูงสุดจนได้"แสดงให้เห็นว่าการเดินทางมากรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดปริมณฑลของผู้ถูกร้องที่ 2 ครั้งนี้ มาเพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำหรือจัดเตรียมแผนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ ไม่ใช่มาเยี่ยมน้องสาวตามที่ผู้ถูกร้องที่ 2 อ้าง
กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือคนกลางโดยชักชวนหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศมาที่โรงแรม ปทุมธานีเพลส อันมาเพื่อสมคบคิด วางแผนหรือจัดเตรียมเพื่อลงคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ ประเทศ เพื่อลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด โดยมีการจัด ทำ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา77 (1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการกระทำ เพื่อสมยอมกันในการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา อันมิได้เป็นการลงคะแนนเลือกกันเองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 มาตรา 11 และมาตรา 33 ทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมตาม มาตรา 62 และรัฐธรรมนูญ226 ทั้งนี้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ ลต สว 1/2568 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สว 47/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค.68
ทั้งนี้ นายสัจจพงษ์ เป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ปัจจุบันในเฟซบุ๊กส่วนตัวนายสัจจพงษ์เปิดตัวขออาสาเป็นว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 8 อ.โนนสะอาด อ.หนองแสง และ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี พรรคภูมิใจไทย โดยมีภาพถ่ายร่วมกับแกนนำพรรคในโอกาสต่างๆ พร้อมภาพเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคที่ผ่านมาด้วย