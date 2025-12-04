“นฤมล” ลุย Fix It Center หาดใหญ่ ฟื้นยานพาหนะ-อุปกรณ์ไฟฟ้ากว่า 1.2 หมื่นคัน/ชิ้น คืนชีวิตให้ประชาชนหลังน้ำท่วม

อาชีวะทำจริง ช่วยจริง “นฤมล” โชว์ผลงาน Fix It Center ลุยหาดใหญ่ ฟื้นยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า กว่า 1.2 หมื่นคัน/ชิ้น คืนชีวิตให้ประชาชนหลังวิกฤตน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ระดมครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาจากหลายสถาบันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วน โดยให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ขณะนี้ได้เพิ่มจุดให้บริการของศูนย์ Fix It Center เป็นทั้งหมด 53 แห่งแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือประกอบอาชีพต่าง ๆ รวม 12,597 คัน/ชิ้น โดยได้ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ 11,892 คัน /ชิ้น ขณะที่อีก 705 คัน /ชิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม
“ผลการดำเนินงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาชีวศึกษาไทยที่สามารถลงพื้นที่ทำงานจริงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤต โดยครูและนักศึกษาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเร่งซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้ทันต่อความต้องการของผู้ประสบภัย โดยกระทรวงศึกษาฯ จะสนับสนุนภารกิจของศูนย์ Fix It Center อย่างเต็มที่ ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และการประสานงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วที่สุด”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว