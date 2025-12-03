“นฤมล” ประชุมบอร์ดติดตามตรวจราชการฯ ศธ.ย้ำแนวทางปี 69 สอดรับนโยบายรัฐบาล นำเทคโนโลยี-สื่อออนไลน์ลดขั้นตอน

“นฤมล” นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดติดตามตรวจราชการฯ ศธ. ย้ำแนวทางการตรวจปี 69 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล นำเทคโนโลยี-สื่อออนไลน์ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 9.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2568 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รมว.ศธ. กล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ที่ผ่านมา มีหลาย ๆ หน่วยงานเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือโรงเรียน รวมทั้งตัวอาจารย์ก็ได้ร่วมลงพื้นที่กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาด้วย ซึ่งต่อจากนี้ขอให้ทุกส่วนราชการระดมกำลังลงไปให้ช่วยเหลือในพื้นที่ของตนเอง นอกจากช่วยฟื้นฟูโรงเรียนแล้ว หากมีความพร้อมและกำลังความสามารถขอให้ช่วยไปดูแลฟื้นฟูบ้านพักของครูและบุคลากรทางการของเราในทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ด้วย
รมว.ศธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งเห็นชอบแผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านความปลอดภัยและคุ้มครองผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และ 4. ด้านการส่งเสริมวิชาชีพและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้แนวทางการตรวจราชการใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ศธ. (Inspection) ตามนโยบาย 2. การกำกับ ติดตาม (Monitoring) จากรายงานส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และจากระบบ e-Inspection และ 3. การประเมินผล (Evaluation) ติดตามความก้าวหน้าและแนวโน้มความสำเร็จของนโยบาย เปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
ทั้งนี้ มีปฏิทินการตรวจราชการฯ ปี 2569 จำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เดือนกันยายน 2568 - มีนาคม 2569 และรอบที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2569
“ได้ให้แนวทางการตรวจราชการในปี 2569 นี้ว่า ควรจะต้องนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปปรับให้แผนการตรวจราชการนำไปสู่การปฏิบัติและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมากขึ้น เช่น การเพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนแนะเชิงนโยบาย, ขยายการจัดการศึกษา เป็นการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เพื่อให้สอดรับกับแนวทางบริหารงบประมาณปี 2570 ของรัฐบาล ที่มีนโยบายที่สำคัญในการวางรากฐานของประเทศ เรื่องการศึกษาเป็นอันดับแรก โดยเน้นย้ำไปที่คนไทยคุณภาพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อให้ลดขั้นตอนการทำงาน และสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป” ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าแนวทางการขับเคลื่อนระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2568 ด้วย