ดีอีจับมือTomorrow.io ดันระบบพยากรณ์ไทยเท่ามาตรฐานโลก เชื่อสร้างความมั่นใจประกาศภัยทันท่วงที

"ไชยชนก” เผย กระทรวงดีอี จับมือTomorrow.io ดันระบบพยากรณ์ไทยเทียบเท่ามาตรฐานโลก เชื่อ ช่วยสร้างความมั่นใจประกาศภัยทันท่วงที ทดลองใช้ 3 เดือน นำร่องพื้นที่ภาคใต้ ไม่มีการใช้งบ
วันนี้ (2ธ.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงดีอี หาแนวทางในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลก ว่า อุทกภัย และมหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บ่งบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่อุบัติเหตุในเชิงของสภาวะอากาศ แต่กำลังนำไปสู่ความแปรผันของสภาวะอากาศทั่วโลก สิ่งที่กำลังเผชิญจะแย่หรือดีไปกว่านี้ สำคัญที่สุดคือเราต้องตามให้ทัน
นายไชยชนก กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ วันนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรีมีการมอบนโยบายอื่นๆ เช่น การเร่งปรับกฎหมายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะหากรอแล้วค่อยประกาศเมื่อเกิดเหตุ แน่นอนว่าความเร็วในการรับมือ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือจะไม่ทันท่วงที นี่เป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องที่มีการพูดคุยกัน สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ และตระหนักถึงปัญหาของรัฐบาล
นายไชยชนก กล่าวถึงโครงการความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างกระทรวงดีอีกับบริษัท Tomorrow io. ซึ่งเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในขณะนี้ที่มีอุปกรณ์พยากรณ์อากาศมาตรฐานเดียวกับ NASA กองทัพอากาศสหรัฐฯ และมูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation ซึ่งฟังก์ชันที่มีการทดลองใช้มี 2 ส่วน คือ ข้อมูลกับ Platform Analysis ที่ใช้เอไอ หรือ นักวิเคราะห์แพลตฟอร์มที่ใช้เอไอ ซึ่งข้อมูลปัจจุบันของบริษัท Tomorrow io. เป็นการใช้ดาวเทียมในการสแกนผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Microwave sounding ที่สแกนผ่านทุกชั้นบรรยากาศ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ และเห็นความชื้นของเมฆในทุกระดับ เพื่อให้เราประมวลการเกิด Rain Bomb ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และไม่มีข้อจำกัดในเชิงปริมาณ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของ Tomorrow io. มีดาวเทียมทั้งหมด 11 ดวง ที่จะสามารถสร้างความแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ และตามทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้การตัดสินใจมีความมั่นใจมากขึ้นในการประกาศ ขณะที่ แพลตฟอร์มของ Tomorrow io. มีฟังก์ชันที่สามารถปรับแต่งได้ ใช้เอไอในการวิเคราะห์ข้อมูลจากจานดาวเทียมทั้งหมดที่โคจรรอบโลกทุกๆ 1 ชั่วโมง และอัพเดตข้อมูลทุก 15 นาที
สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการทดลองใช้ก่อน 3 เดือน นำร่องในพื้นที่ภาคใต้ โดยไม่ใช้งบประมาณ และคาดว่าภายใน 6 เดือนจะสามารถประเมินผลสภาพอากาศได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศให้มีความละเอียดมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือให้หน่วยงาน และประชาชนสามารถนำข้อมูลไปช่วยประกอบกับการตัดสินใจในการรับมือเหตุการณ์ต่างๆ และยังนำข้อมูลมาบูรณาการสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศต่อไป ซึ่งกระทรวงดีอีจะโฟกัสไปที่ภาคใต้ก่อน เนื่องจากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นขณะนี้