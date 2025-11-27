ประเทศไทย จัดการประชุม IWA Water and Development Exhibition 2025 เวทีนานาชาติด้านน้ำและนวัตกรรมใหญ่ที่สุดของปี

ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำระดับโลกกว่า 2,500 คนจาก 90 ประเทศ ในงาน IWA Water and Development Congress & Exhibition 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–12 ธันวาคม 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านน้ำ สุขาภิบาล นวัตกรรม และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางทั่วโลก
งานนี้จัดโดย International Water Association (IWA) ร่วมกับ Asian Institute of Technology (AIT) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นหนึ่งในเวทีประชุมและแสดงนิทรรศการด้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกภายใต้ธีม “Water, Sanitation & Innovation – Pathways to Progress and a Resilient Future” มุ่งเน้นนวัตกรรมเพื่อการรับมือกับความท้าทายด้านน้ำในอนาคต
เวทีรวมผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมล้ำสมัยจากทั่วโลก
ตลอดช่วงงานนิทรรศการในวันที่ 9–12 ธันวาคม 2025 ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับองค์กรชั้นนำด้านน้ำ เทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย ระบบสุขาภิบาล การฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเทคโนโลยีดิจิทัลจากหลายทวีป พร้อมทั้งมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับวิศวกร ผู้วางนโยบาย ผู้ประกอบการ สถาบันวิจัยนานาชาติ ธนาคารเพื่อการพัฒนา องค์กรและมูลนิธิผู้ให้ทุนระดับโลก เช่น Gates Foundation, Asian Development Bank, เป็นต้น
หัวข้อสำคัญที่จะถูกนำเสนอในงาน ได้แก่
• ระบบน้ำประปาแบบ 24 ชั่วโมง และการแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลต่อเนื่อง
• เศรษฐกิจหมุนเวียน และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
• ระบบน้ำและสุขาภิบาลที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ
• การจัดการน้ำท่วมและน้ำฝนแบบบูรณาการ
• แนวทางสุขาภิบาลที่เข้าถึงได้ในต้นทุนต่ำ
• Nature-based Solutions สำหรับพื้นที่น้ำและชุมชนเมือง
• การใช้ข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ในการบริหารจัดการน้ำ
• การเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ
การประชุมครั้งนี้ยังมุ่งเน้นประเทศในเอเชียและประเทศกำลังพัฒนา เพื่อผลักดันการออกแบบนโยบาย การแบ่งปันองค์ความรู้ และแนวทางการลงทุนด้านน้ำในระยะยาว
เปิดลงทะเบียน Trade Visitor ฟรี พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
ผู้สนใจเข้าชมงานในฐานะ Trade Visitor สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่
• การเข้าชมนิทรรศการนานาชาติ
• การเข้าร่วม Business Forum Sessions
• โอกาสพบปะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำอุตสาหกรรมด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
https://visitors.iwa-exhibitions.com
หรือ https://waterdevelopmentcongress.org