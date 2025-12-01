ภาพดาวเทียม GISTDA ชี้น้ำท่วมสงขลาลดต่อเนื่อง หลายพื้นที่เริ่มแห้งหลังฝนซา

GISTDA เปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสูง Pléiades (เปลยาด) บันทึกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 10.53 น. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนของอำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่มมีแนวโน้มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏให้เห็นพื้นที่แห้งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงหลายวันที่ผ่านมา
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของหน่วยงานท้องถิ่นและภาครัฐที่ยังคงเร่งสูบน้ำ–ระบายน้ำออกจากชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น คลองเรียน คลองหอยโข่ง บ้านหน้าควน และเขตเศรษฐกิจของ อำเภอหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องในรอบสัปดาห์ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและท่วมฉับพลันในบางจุด ขณะที่ถนนสายหลักหลายสายเริ่มกลับมาใช้การได้แล้ว แต่ยังมีบางซอยและบางหมู่บ้านที่ต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
ข้อมูลเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA ชุดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถ ประเมินสภาพน้ำท่วมแบบรายจุดได้แม่นยำมากขึ้น ทั้งการระบุพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำขัง รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวหรือหดตัวของพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งจำเป็นต่อการจัดทีมเข้าช่วยเหลือ การลำเลียงอาหาร–ยา การดูแลกลุ่มเปราะบาง และการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่ยังวิกฤต
GISTDA ระบุว่า ชุดข้อมูลภาพถ่ายจาก Pléiades รวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมในรอบนี้ ได้ถูกส่งต่อให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการประเมินผลกระทบระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และชุมชน
สถานการณ์น้ำในอำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ แม้เริ่มมีสัญญาณคลี่คลาย แต่หน่วยงานยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศยังแปรปรวน และมีความเสี่ยงฝนตกช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา—เส้นเลือดหลักของเมืองหาดใหญ่
ท่านสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังได้ ผ่านช่องทางหลักของ GISTDA:
• เว็บไซต์: https://disaster.gistda.or.th
• แอปพลิเคชัน "เช็คน้ำ": เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คน้ำ” ในระบบ iOS https://gqr.sh/yxQp และ Android https://gqr.sh/rcGq
เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ และมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกำลังทำหน้าที่สนับสนุนทุกหน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงมือท่านโดยเร็วที่สุดครับ