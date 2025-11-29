xs
ทีมโดรนขอบคุณ "ธรรมนัส" ช่วยให้บินส่งอาหารชาวบ้านในจุดวิกฤต 48 ชม.แรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทีมบินโดรนขอบคุณ "ร.อ.ธรรมนัส" ช่วยให้บินส่งอาหารชาวบ้านกว่า 350 ชุด ในจุดวิกฤต 48 ชม.แรก ชื่นชม เป็นนักการเมืองลุยงานจริง ไม่นั่งสั่งงานให้ห้องแอร์

วันที่ 29 พ.ย. 68 ทีม D.R.A.T ซึ่งคือหนึ่งในทีมกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในการบินโดรนส่งอาหารในภาวะวิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ระบุว่า ทางทีมขอขอบพระคุณท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรฯ มาก ๆ ครับ ท่านทำให้ทีม DRAT และ NAcDrone ได้เข้าถึงพื้นที่ในการใช้โดรนส่งอาหาร เราได้บินส่งอาหารและน้ำ ทั้งหมด 350 ชุด ทั้งกลางวันและกลางคืน 48ชั่วโมง ในจุดวิกฤตครับ

“ผมประทับใจท่านมาก ๆ ครับ ในการทำงาน รูปแบบการปฏิบัติงานของท่านไม่เหมือนนักการเมืองอื่น ที่สั่งอยู่ในห้องแอร์ ท่านตากฝนกับเรา ลุยน้ำกับกู้ภัย สั่งการหน้างานจริง ได้ใจเลยครับ และที่สำคัญท่านไม่ได้ทำเพื่อสร้างภาพ ท่านทำจริงๆ ชนิดไม่ยอมพักผ่อนเลย หลายวัน..ท่านได้ใจ คนหน้างานและลูกน้องไปเลยครับ ผมและทีมงานขอชื่นชมด้วยใจจริง ครับท่าน“





