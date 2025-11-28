นายกฯเคาะ 3 มาตรการฟื้นฟูชีวิตคนใต้หลังภัยน้ำท่วม พักหนี้กู้ไร้ดอก ประกันสังคมจ่ายสูงสุด หนุนภาษีกระตุ้นศก.

"อนุทิน" เปิด 8 มาตรการฟื้นฟูชีวิตคนหาดใหญ่ และผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งพักหนี้ ให้เงินกู้ ไม่มีดอก ลดขั้นตอนจ่ายประกันรถ ประกันสังคมจ่ายสูงสุด ตายได้ 2 ล. เร่งฟื้นฟูSMEs หนุนด้านภาษีกระตุ้นศก.
วันนี้ (28พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเตรียมออก 8 มาตรการฟื้นฟูชีวิตคนหาดใหญ่และผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
1. พักหนี้ พักเงินต้น พักดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี
2. ให้เงินกู้เพื่อการยังชีพและประกอบอาชีพ 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน โดยธนาคารของรัฐ (ระยะเวลาเงินกู้ 3 ปี)
3. ให้เงินกู้เพื่อการซ่อมแซมที่พักอาศัย 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี โดยธนาคารของรัฐ (ระยะเวลาเงินกู้ 3 ปี)
4. ให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ จ่ายชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
5. ให้สำนักงานประกันสังคม “จ่ายชดเชยสูงสุดทุกกรณี” แก่ผู้ประกันตน
6. จ่ายเงินชดเชยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้ รายละ 2,000,000 บาท ในพื้นที่ที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
7. สำหรับผู้ประกอบการ SMEs รัฐบาลจะจัดมาตรการช่วยเหลือ สนับสนุน ฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นกรณีพิเศษโดยเร็วที่สุด
8. รัฐบาลจะสนับสนุนมาตรการทางภาษี และการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่หาดใหญ่และพื้นที่ประสบภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้จ่ายให้มากที่สุด
ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งรัดการฟื้นฟูเมืองและฟื้นฟูชีวิต ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกทุกประการ เพื่อให้คนหาดใหญ่และผู้ประสบภัยทุกท่านกลับมาสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด