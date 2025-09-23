"ไอติม" เตือนนายกฯ แก้ปัญหาชายแดนอย่าฝากความหวังที่ทหารฝ่ายเดียว ต้องวางยุทธศาสตร์ภาพรวมให้ชัด

”พริษฐ์“เตือนนายกฯ อนุทิน อย่าฝากความหวังไว้ที่ทหารเพียงฝ่ายเดียว ชี้ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชาเกี่ยวพันหลายมิติ ทั้งความมั่นคง การทูต และเศรษฐกิจ ย้ำผู้นำต้องวางยุทธศาสตร์ภาพรวมให้ชัด ประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นเอกภาพ ปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย
วันที่ 23 ก.ย.นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ระบุให้อำนาจทหารจัดการปัญหาความขัดแย้งไทย–กัมพูชา ว่า ในมุมฝ่ายค้าน การแก้ปัญหาความมั่นคงไม่สามารถใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย
นายพริษฐ์ กล่าวว่ามาตรการตอบโต้หรือรับมือสถานการณ์ชายแดน รวมถึงการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องผสมผสานทั้งด้านการทหาร การทูต และเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่า นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารต้องเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศอย่างชัดเจน ว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน
“ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว แต่ละหน่วยงานจึงนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น กองทัพดูแลด้านความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านการทูต และหน่วยงานเศรษฐกิจจัดมาตรการรองรับ โดยสิ่งสำคัญคือนายกรัฐมนตรีต้องทำหน้าที่ “ตัวกลาง” ประสานทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและไว้วางใจซึ่งกันและกัน”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเห็นอย่างไรต่อการให้อำนาจทหารมากเกินไป นายพริษฐ์ ตอบว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่การทุ่มอำนาจให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คือต้องยึดบทบาทของผู้นำประเทศที่กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพราะการรับมือภัยความมั่นคงไม่ใช่เรื่องทางการทหารเพียงด้านเดียว แต่ต้องเชื่อมโยงกับการทูต เศรษฐกิจ และการสื่อสารข้อมูลด้วย
นายพริษฐ์ ทิ้งท้ายว่า หากนายกรัฐมนตรีสามารถประสานทุกหน่วยงานให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาชายแดนย่อมสามารถคลี่คลายได้โดยไม่กระทบผลประโยชน์ของประชาชนไทย