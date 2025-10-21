สภาผ่านร่าง กม.อากาศสะอาดฉบับแรกของไทย ตั้ง กก. ระดับชาติ–จังหวัด คุมเข้มแหล่งมลพิษทุกประเภท เพิ่มเครื่องมือเชิงเศรษฐศาสตร์–โทษทางแพ่ง-อาญา ให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบจริง พร้อมกองทุนสนับสนุนลดมลพิษ
วันนี้( 21 ต.ค. 68) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .. และมีมติเห็นชอบ 309 -0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะนน 5 เสียง โดยจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
สำหรับร่างกฎหมายแบ่งออกเป็นหลายหมวดที่สำคัญ เช่น กำหนดให้มีคณะกรรมการอากาศสะอาดระดับชาติ ระดับจังหวัด และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามผล ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ ฐานข้อมูล อำนาจเจ้าพนักงาน กำหนดเขตเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ กำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษ ยานพาหนะ โรงงาน เผาในที่โล่ง ฯลฯ และกำหนดพื้นที่เฉพาะที่มีความเสี่ยงสูงหรือประสบปัญหามลพิษ เพื่อจัดมาตรการ
นอกจากนี้ มีมาตรการเชิงจูงใจ-เชิงลงโทษ เช่น กองทุนสนับสนุนลดมลพิษ เครื่องมือทางการเงิน เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษมี “ต้นทุน” ของการปล่อยมลพิษ โดยมีเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตรวจสอบ บังคับใช้คำสั่ง ราชการ
สำหรับประชาชนมีสิทธิได้รับอากาศสะอาด ข้อมูลคุณภาพอากาศ ได้เข้าร่วมการกำหนดนโยบายและติดตามผล มีหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเกินสมควร รวมถึงสนับสนุนรัฐให้มีอากาศสะอาด และ “ผู้ก่อมลพิษ” (บุคคล/กิจการ) จะมีความรับผิด ทั้งทางแพ่ง และอาญา โดยต้องจ่ายค่าสินไหม ฟื้นฟู และในบางกรณีถูกปรับหรือถูกจับ
ส่วนผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย ซ่อมแซม ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดย กำหนดโทษจำคุกหรือปรับ สำหรับการละเมิดมาตรฐานอากาศหรือคำสั่งเจ้าหน้าที่ และ กำหนดค่าปรับแบบไม่ต้องฟ้องศาล (administrative fine) สำหรับการฝ่าฝืนบางกรณี