ศป.กฉ.อัปเดตน้ำท่วม "ภราดร" ขออย่าโทษใคร หลัง "บวรศักดิ์" จวกท้องถิ่นพลาด ยันไม่ถึงขั้นขอต่างชาติช่วย เหน็บ "เอาอยู่" หรือไม่ให้ถามปี 54

ศป.กฉ.อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมใต้ เผยนายกฯ สั่ง อส.เสริมทัพ เร่งช่วยเหลือ ด้าน "ภราดร" ขออย่าโทษใคร หลัง "บวรศักดิ์" ชี้ท้องถิ่นบริหารผิดพลาด "สิริพงศ์" ลั่นไม่เกินมือรัฐบาลถึงขั้นต้องขอต่างชาติช่วย เหน็บเอาอยู่หรือไม่ให้ไปถามปี 54 "เอกนิติ" นัดถกเยียวยาวันพรุ่งนี้
วันนี้ (26พ.ย.) เวลา17.40 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. ประจำวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ในรอบเย็น ว่า ในส่วนของส่วนหลังจากการรวบรวมข้อมูล ที่ได้รับการร้องขอทั้ง ทราฟฟี่ฟองดูว์ หาดใหญ่ฟลัด จิตอาสาแคร์ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 40,000 เคส จำนวนประชาชนทั้งสิ้นประมาณ 77,000 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 2,000 คน เด็กเล็ก 1,000 คน แต่ยอมรับว่าเป็นข้อมูลจากการถอด AI ซึ่งอาจยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ เนื่องจากในขณะที่ลงทะเบียนการใช้ชื่ออาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันและข้อมูลที่ให้อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งทางทีมจะพยายามใส่อัลกอริทึมใหม่ๆต่อไปเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะส่งไปให้ส่วนหน้าในทุก 1 ชั่วโมง และจะส่งผลของการดำเนินการรวมผลในเวลา 19.00 น ของทุกวัน และจะรายงานให้ทราบในวันต่อไป
ส่วนการแบ่งผู้ตกค้างเป็นกลุ่มสีต่างๆพบว่ากลุ่มสีแดงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือและต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,000 กว่ากรณี
ขณะที่รายงานสถานการณ์น้ำในวันนี้ ณ เวลา 15.00 น 5 ลำดับปริมาณน้ำฝนใน 24 ชั่วโมงสูงสุด เวลา 15.00 น. ของวันที่ 24 ถึงเวลา 15.00 น ของวันที่ 26 พฤศจิกายนอำเภอนาหม่อม ปริมาณฝนปัจจุบัน 208 มิลลิเมตร อำเภอสิงหนคร ปริมาณน้ำฝน 159 มิลลิเมตร อำเภอจะนะ ปริมาณน้ำฝน 151 มิลลิเมตร อำเภอเทพา ปริมาณน้ำฝน 148 มิลลิเมตร อำเภอสะบ้าย้อย ปริมาณน้ำฝน 119 มิลลิเมตร
และจากการคาดการณ์ว่าแนวโน้มในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 3 จุด คือคลองอู่ตะเภา อำเภอสะเดา ปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.33 เมตร มีแนวโน้มลดลง คาดการณ์ว่าจะต่ำกว่าตลิ่งในคืนนี้เวลา 20.00 น ถึงเวลา 22.00 น จุดที่ 2 คลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.99 เมตร มีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะต่ำกว่าตลิ่งในคืนนี้ เวลา 24.00 น ถึง 02.00 น คลองหวะอำเภอหาดใหญ่ สูงกว่าตลิ่ง 1.43 เมตร มีแนวโน้มที่จะลดลง และคาดว่าจะต่ำกว่าตลิ่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 15.00 -17.00 นซึ่งมีการคาดการณ์ของสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลจากอัตราการระบายน้ำทั้งระบบ
นอกจากนี้การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมให้นำกำลังพลของอาสาสมัครรักษาดินแดน เข้าไปสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ขณะที่กองทัพอากาศจะจัดเครื่องบิน c 130 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จะว่าออกเดินทางในเวลา 8.00 น. 9.00 น และ 11.00 น 3 เที่ยวบิน
พลโทวันชนะ สวัสดี ในฐานะ โฆษก ศป.กฉ. ส่วนหน้า แถลงอัปเดตข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย หรือ ศป.กฉ. ว่า ตนขอขยายการแบ่งพื้นที่ในการลงช่วยเหลือในอำเภอหาดใหญ่ ที่แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่โดยเขตที่ 1 จะรับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทย เขตที่ 2 จะรับผิดชอบโดยกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 เขตที่ 3 จะรับผิดชอบโดยกองพันที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 และเขตที่ 4 จะรับผิดชอบโดยกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 42
ส่วนกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะช่วยส่วนรวม
และปัจจุบันมีศูนย์อพยพ 9 แห่งคือ 1. มหาลัยมหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ รับผู้อพยพได้ 3,000 คน ปัจจุบันมีผู้อพยพ 5,000 คน 2. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ รับผู้อพยพได้ 100 คน ปัจจุบันมีผู้อพยพ 600 คน 3. วัดเทพชุมนุม รับผู้อพยพได้ 600 คน ปัจจุบันมีผู้อพยพ 1,500 คน 4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ รับผู้อพยพได้ 200 คน ปัจจุบันมีผู้อพยพ 800 คน (กลุ่มเปราะบาง 8 )
5. วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ รับผู้อพยพได้ 400 คน ปัจจุบันมีผู้อพยพ 100 คน 6. วัดภูผาเบิก รับได้ไม่จำกัด ปัจจุบันมีผู้อพยพ 200 คน 7. บริษัทหาดทิพย์ รับได้ไม่จำกัดปัจจุบันมีผู้อพยพ 200 คน 8. ศูนย์บริการ เน้นผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันมีผู้อพยพ 15 คนและ9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 รับผู้อพยพได้ 200 คน ปัจจุบันมีผู้อพยพ 200 คน รวมอพยพทั้งสิ้นมีจำนวน 8,515 คน
ส่วนยอดกำลังพลในการลงไปช่วยเหลือครั้งนี้มีทั้งหมด 3,091 นาย โดยมีรถสัมภาระ 180 คันเรือ 85 ลำ อากาศยานปีกหมุน 12 ลำ อุปกรณ์ชุดเพิ่มเติมประกอบด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่จำนวน 3 ชุด ชุดสื่อสารดาวเทียม 2 ชุด รถครัวสนาม 2 คัน รถประปาสนาม 3 คัน เครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง เครื่องตรวจชีพจร 1 เครื่อง อากาศยานC130 5 ลำ และเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ในส่วนของพลเรือนที่เข้ามาช่วย 444 นาย รถยกสูง 24 คัน มีเรือทั้งหมด 107 ลำ เจ็ตสกี 81 ลำ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของการรวบรวมเคสที่ส่วนหน้ารับจากส่วนกลางไป ซึ่งจะมีการสรุป ยอดอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อถามว่าจำเป็นต้องปรับแผนการอพยพหรือค้นหาผู้ติดค้างหรือไม่ เพราะขณะนี้เริ่มมีผู้เสียชีวิตและศพลอยน้ำให้เห็นแล้ว นายสิริพงศ์ กล่าวว่าวันนี้ข้อมูลหลังบ้าน ก็จะเป็นข้อมูลให้ส่วนหน้าไปจัดการให้ตรงจุด แน่นอนว่ายังคงใช้วิธีการลาดตระเวนหา แต่ในวันนี้ก็นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อย่างเช่นเรื่องของโดรนที่นำมาส่งอาหาร ขณะเดียวกันทางสตาร์ลิ้งค์ได้ติดต่อเข้ามา เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยค้นหาด้วย ยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนทุกวัน และนำเทคโนโลยีใหม่ มาใช้เพื่อประสิทธิภาพให้สามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่ารัฐบาลยืนยันว่า การบริหารสถานการณ์น้ำท่วม ไม่ได้ผิดพลาด หรือล้มเหลว แต่เป็นเรื่องของท้องถิ่นใข่หรือไม่เพราะนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ก็บอกว่า เป็นความผิดพลาดของท้องถิ่น นายภราดร กล่าวว่า วันนี้อย่าไปโทษใคร หน้าที่หลักของรัฐบาลและ ศูนย์ส่วนหน้าและส่วนหลังของพวกเรามีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ส่วนความผิดพลาดบทเรียนจะเป็นอย่างไร คิดว่ารัฐบาลหลังจากเกิดเหตุเรียบร้อย เราจะมาศึกษาบทเรียนและสิ่งที่จะเป็นบทเรียนต่อไปในอนาคต เพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นบทเรียนสำหรับทุกฝ่ายทั้งประชาชน รัฐบาลและฝ่ายปฏิบัติทุกคน จะมีบทเรียนไปพร้อมๆกัน เราต้องมาศึกษาบทเรียนนั้นหลังเหตุการณ์นี้สิ้นสุดลง
นายภราดร กล่าวด้วยว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการในการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ที่กระทรวงการคลัง เวลา 10.30 น.
เมื่อถามว่าฝ่ายค้านออกมาระบุว่า รัฐบาลควรประสานความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพราะมองว่า เวลานี้ เกินมือรัฐบาลแล้ว นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ เราไม่ได้ปิดรับการช่วยเหลือ แต่วันนี้เราคิดว่าความร่วมมือของเรายังดีพอ และยังสามารถดำเนินการได้
เมื่อถามว่ายังไม่เกินมือรัฐบาลในการแก้ปัญหาใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่เกินมือ
เมื่อถามว่า เอาอยู่ใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ต้องไปถามปี 54 ไม่ใช่ปีนี้