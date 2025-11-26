'โอกาสใหม่' ช่วย 'หาดใหญ่' ระดมทีม 'เรือ-วิทยุทรานซิสเตอร์-ถุงยังชีพ' หนุนภารกิจช่วยชาวใต้ กระทบมหาวิบัติน้ำท่วมใหญ่

วันนี้ (26 พ.ย.2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ลานหน้าสำนักงานพรรคโอกาสใหม่ ได้มีการจัดสรรสิ่งของจำเป็น โดยปล่อยออกไปเป็นขบวนคาราวาน เพื่อช่วยน้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะที่หาดใหญ่ ซึ่ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่พร้อมกับ คณะกรรมการบริหารพรรคและเครือข่ายอาสาสมัครนำทัพ
ทั้งนี้ นายจตุพร ได้กล่าวฝากถึงพี่น้องชาวใต้และชาวหาดใหญ่ทุกคนด้วยว่า "พรรคโอกาสใหม่ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปถึงทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งนับว่ารุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา ขอให้ทุกท่านเข้มแข็ง อดทน และเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เชื่อว่าภาครัฐและหน่วยงานทุกฝ่ายพร้อมช่วยเหลือท่านอย่างเร่งด่วน ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว พรรคโอกาสใหม่พร้อมเป็นอีกแรงที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนในอุทกภัยครั้งนี้ทุกด้านทุกจังหวัด"
ผู้สื่อข่ารายงานอีกว่า ก่อนหน้านี้ ทางพรรคโอกาสใหม่ ได้จัดทีมลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ ส่วนล่าสุดหรือในขณะนี้ ก็ได้เสริมการช่วยเหลืออีกระลอก ด้วยการส่งคาราวานสิ่งของช่วยเหลือยังชีพจากส่วนกลางลงไปช่วยผู้ประสบภัย โดยขบวนคาราวานนี้ได้ระดมกำลังพลอาสาสมัคร 30 นาย และอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็นทั้งสิ้น อาทิ..
1. วิทยุทรานซิสเตอร์ 2,000 เครื่อง
2. ถุงยังชีพ 2,000 ชุด และ น้ำดื่ม 1,000 แพ็ค
3. เรือท้องแบน 8 ลำ
4. เครื่องปั่นไฟ 2 ชุด
5. เสื้อชูชีพ 100 ชุด
6. รถยกสูง 10 คัน
อย่างไรก็ตาม นายจตุพร ได้กล่าวเสริมอีกว่า แม้ทางพรรคโอกาสใหม่จะมีการระดมความช่วยเหลือไปเป็นช่วงๆ แล้ว แต่จากนี้จะยังได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ในยามนี้คือช่วงเวลาที่คนไทยทุกภาคส่วนควรแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี และพร้อมให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสจาก สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้