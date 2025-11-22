เอไอเอส ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่ภาคใต้ หลัง ปภ. แจ้งเตือนฝนตกหนัก–น้ำท่วมฉับพลัน

เอไอเอส ได้ส่งทีมวิศวกรเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานีฐานในภาคใต้อย่างใกล้ชิด หลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ในหลายพื้นที่ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.สตูล จ.ตรัง จ. ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส โดย ปภ.ได้ร่วมกับ AIS ส่งข้อความแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่าน Cell Broadcast ในพื้นที่ที่ได้รับผละกระทบ
พร้อมกันนี้ เอไอเอสได้เสริมมาตรการดูแลโครงข่ายอย่างเต็มกำลัง โดยจัดทีมวิศวกรและช่างเทคนิคแสตนด์บาย ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมรถสถานีฐานเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนสัญญาณทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินหรือพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ลดผลกระทบต่อการสื่อสารของประชาชนให้ได้มากที่สุด
เอไอเอส ยังได้นำนวัตกรรม Smart Site เข้ามาช่วยเฝ้าระวังสถานการณ์ ด้วยระบบกล้องวงจรปิดตรวจสอบระดับน้ำบริเวณสถานีฐานและโครงข่ายในพื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านศูนย์บริหารจัดการเครือข่าย (Network Operation Center: NOC) พร้อมเตรียมตั้ง War Room ทันทีหากสถานการณ์ยกระดับ เพื่อให้สามารถสั่งการและฟื้นฟู โครงข่ายได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด
นอกจากนี้ สำรองพลังงานอย่างเพียงพอ เตรียมเครื่องปั่นไฟและน้ำมันสำรอง ในโหมดหลักและพื้นที่เสี่ยง เพื่อคงสัญญาณสื่อสารในสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมดูแลความปลอดภัยของพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดเตรียม อุปกรณ์ความปลอดภัยครบครัน เช่น ชุดเซฟตี้ เสื้อชูชีพ เรือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อให้การทำงานในพื้นที่เสี่ยงเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด
เอไอเอสขอยืนยันความพร้อมของทุกหน่วยงานในการดูแลให้ประชาชนสามารถใช้บริการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตบ้านได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ