ชาวพะโต๊ะปลื้ม โครงการฝายคลองพรฯ หนุนระบบส่งน้ำครบวงจร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการน้ำพระราชดำริฝายคลองพร ช่วยเปิดชีวิตเกษตรกรพะโต๊ะ เปลี่ยนสวนยางพาราเป็นสวนไม้ผลผสมผสาน สร้างรายได้มั่นคงตลอดปี ชุมชนรวมกลุ่มบริหารน้ำเข้มแข็ง ใช้น้ำทั่วถึง ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านเป็นรูปธรรม
นายสุรัตน์ ลิมป์รัชดาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอเมืองพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ตำบลพะโต๊ะ และ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสานและภาคกลางเมื่อปี พ.ศ. 2512 เพื่อทำสวนยางพาราบริเวณสองฝั่งแม่น้ำหลังสวน ต่อมาแม่น้ำมีปริมาณน้ำน้อยประกอบกับตะลิ่งสูงชันการนำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจึงต้องใช้ทุนมากเนื่องจากต้องสูบน้ำขึ้นมา หลังจากโครงการฝายคลองพรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จมีระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราเปลี่ยนมาปลูกพืชแบบผสมผสานประเภทพืชสวนให้ผล และลดต้นทุนด้านน้ำมันที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ
“ปลูกยางพาราเวลาราคาตกก็ทำให้ชีวิตลำบาก เมื่อเปลี่ยนมาปลูกพืชให้ผลแบบหลากหลาย ราคาผลผลิตพืชตัวไหนราคาตกก็จะมีพืชตัวอื่นเข้ามาแทนที่ ในพื้นที่จะปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ซึ่งขายได้ราคาดี นอกจากนี้ก็มีมังคุด เงาะ สละ กล้วย และส้มโชกุน รวมถึงพืชผักอื่นๆ ที่ขายได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านอยู่ดีกินดีขึ้นเยอะ ก็ขอขอบคุณพระองค์ท่านที่พระราชทานโครงการมาให้กับชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์มีกินมีใช้ในทุกวันนี้ “นายสุรัตน์ ลิมป์รัชดาวงศ์ กล่าว
ด้านนายปรีชา เย็นบ้านควน ราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านเขาตะเภาทอง ตำบลพะโต๊ะ อำเภอเมืองพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เผยว่าหลังจากฝายก่อสร้างเสร็จได้ยกระดับน้ำให้สูงขึ้นสามารถส่งไปยังพื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรของราษฎรได้ และเพื่อให้การใช้น้ำได้รับความเป็นธรรมแก่ราษฎรอย่างทั่วถึงจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมา โดยจะเก็บค่าน้ำเดือนละ 30 บาทเพื่อใช้บำรุงรักษาโครงการ เกษตรกรเปลี่ยนสวนยางพารามาปลูกมังคุด ทุเรียน และปาล์มน้ำมัน ทำให้มีรายได้ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อปีต่อครอบครัว
“นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตากับชาวบ้าน ฝายช่วยให้ทุกคนมีกินมีใช้ หน้าฝนน้ำก็ไม่ท่วม นายปรีชา เย็นบ้านควน” กล่าว
โครงการฝายคลองพรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านเขาตะเภาทอง หมู่ที่ 1 บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14 และบ้านประสานมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาวสันฝาย 12 เมตร สูง 2.50 เมตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งโรงเรียนและสำนักสงฆ์ ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมบริหารจัดการน้ำในชื่อ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายคลองพรพัฒนา มีสมาชิก 111 ครัวเรือนพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ กลุ่มมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากฝายฯ พบว่า โครงการมีแผนงานเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โดยการเสริมสันฝายคอนกรีตให้สูงขึ้น และปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำตลอดทั้งปี พร้อมขุดลอกตะกอนบริเวณหน้าฝายในทุกๆ 2 ปี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง
โอกาสนี้องคมนตรี ได้พบปะราษฎรพร้อมกับกล่าวถึงความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดความเลื่อมล้ำเรื่องการใช้น้ำ นอกจากนี้เกษตรกรควรมีการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี