"อนุทิน" ห่วงน้ำจากสะเดาหนุนหาดใหญ่ สั่งผู้ว่าฯ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับมือน้ำหลาก

นายกฯ ห่วงน้ำจากสะเดาหนุนหาดใหญ่ สั่งผู้ว่าฯ 3 จังหวัดชายแดนใต้รับมือน้ำหลาก เร่งอนุมัติกรอบเยียวยาชง ครม.คาดสัปดาห์นี้สถานการณ์คลี่คลาย
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 พ.ย.ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการน์น้ำท่วมจ.สงขลา คาดว่าจะมีมวลน้ำจาก อ.สะเดาเข้ามาเติม ว่า ตอนนี้ระดมความช่วยเหลือทุกหน่วยงานอยู่ในพื้นที่แล้ว มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องปั่นไฟ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดเครื่องปั่นไฟไปประจำในพื้นที่ที่ศูนย์อพยพทั้ง 5 จุดที่ได้จัดตั้งไว้ คาดว่า น่าจะบริหารจัดการสถานการณ์ได้ ให้กลับเข้าสู่สภาพปกติได้ภายในสัปดาห์นี้ ตอนนี้มีปริมาณน้ำฝนมาก อย่างเช่นเมื่อวานที่ตนลงพื้นที่ ตั้งแต่เช้าจดเย็นฝนตกไม่หยุด เป็นเหตุให้น้ำท่วม เพราะระบายไม่ทัน
นายกฯ กล่าวว่า เนื่องจากมีน้ำเติมมาจาก อ.สะเดา เป็นน้ำหลาก แต่การระบายน้ำยังคงดำเนินการอยู่ โดยอ.หาดใหญ่มีคลอง ร.1 ระบายน้ำอย่างเต็มที่ ขณะนี้ปริมาณฝนและน้ำหลาก จะขยายพื้นที่ลงไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด ได้รับทราบและได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้ว ส่วนรัฐบาลได้ผนึกกำลังความช่วยเหลือ ทั้งอาหาร ทั้งศูนย์อพยพเครื่องใช้ในยามจำเป็น ตลอดจน เรื่องของการรีบอนุมัติเงินเยียวยาในรายหลังคาเรือน ให้กับประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะอนุมัติเป็นกรอบไว้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะเตรียมการเงินไว้อยู่แล้ว เพราะทราบว่าจะมีเหตุการณ์เช่นนี้ พร้อมได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยา เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
นายอนุทิน กล่าวว่า ในหลายพื้นที่ ที่ยังคงมีคนติดค้าง ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันแรกยังคงขลุกขลักอยู่บ้าง จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ตอนนี้เรื่องการเตือนภัยระบบเตือนภัยทำงานอยู่ แต่มีการเตือนภัยแล้ว การระดมความช่วยเหลือต่างๆ ถ้าไประดมในจังหวัดเองคงไม่พอ เช่นกรณีจังหวัดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ตนไปเห็น อย่างหนึ่งที่ต้องมาปรับปรุงเรื่องอาหาร เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะน้ำท่วมเยอะ ไฟดับประกอบอาหารไม่ได้ คนที่ติดอยู่ในอาคาร เราต้องเร่งทำอาหารจากรอบนอกไปแจกจ่าย ซึ่งในช่วง 1-2 วันแรก มีคนที่ไม่ได้รับอาหาร แต่จากวันนี้เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การยืนยันว่าการช่วยเหลือได้ระดมไปอย่างเต็มที่แล้ว