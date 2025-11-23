ปชน.เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “เท้ง-วีระยุทธ-ไหม” ตั้งเป้าคนเลือก 20 ล้านเสียง ได้ สส.เกินครึ่งตั้งรัฐบาลพรรคเดียว

พรรคประชาชนเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกฯ “ณัฐพงษ์” ลำดับที่ 1 “วีระยุทธ–ศิริกัญญา” ลำดับ 2-3 โวขอใบอนุญาตที่ 1 จากประชาชน ตั้งเป้ามีคนเลือก 20 ล้านเสียง ได้ สส.เกินครึ่ง จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ปรับโครงสร้างประเทศ
วันนี้ (23 พ.ย.) พรรคประชาชนได้ประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค 3 คนตามลำดับได้แก่ 1.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน และ 3.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน นับเป็นพรรคการเมืองแรกที่เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง
สำหรับณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อายุ 38 ปี จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานบริหารบริษัทด้านเทคโนโลยีก่อนเข้าสู่งานการเมือง เลือกตั้งปี 2562 ชนะในเขตบางแคในนามพรรคอนาคตใหม่ และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2566 แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ก่อนที่พรรคถูกยุบ และก่อตั้งพรรคประชาชน ซึ่งนายณัฐพงษ์ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก
นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล อายุ 44 ปี จบปริญญาตรี–โทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส เคยเป็นนักวิชาการสถาบันอนาคตไทยศึกษา และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ก่อนเข้าสู่การเมือง เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งในพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค
ส่วนนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร อายุ 46 ปี จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาฯ รวมถึงปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณะ ที่สถาบัน GRIPS ประเทศญี่ปุ่น ก่อนถูกชักชวนจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มาร่วมงานการเมือง และเป็นหนึ่งในมันสมองด้านนโยบายของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล ก่อนก้าวขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนหลังการยุบพรรคก้าวไกล
อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงษ์ และ นางสาวศิริกัญญานั้น อยู่ระหว่างถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เมื่อปี 2564 ว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ หาก ป.ป.ช.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา และศาลรับฟ้อง ทั้งสองจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษา และหากถูกชี้ว่าผิดฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง อาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที
อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงษ์ กล่าวภายหลังการประกาศรายชื่อแคนดิเดตว่า พรรคประชาชนได้พิสูจน์ศักยภาพจากการคว้าคะแนนอันดับ 1 ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา และในการเลือกตั้งครั้งใหม่ จะไม่มีการใช้เสียงจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดทิศทางผู้นำประเทศอย่างแท้จริง
นายณัฐพงษ์กล่าวอีกว่า พรรคตั้งใจขอ “ใบอนุญาตที่ 1” จากประชาชนเป็นรัฐบาลพรรคเดียว โดยจะต้องได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ 20 ล้านเสียง เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการเป็นรัฐบาลเหมือนครั้งที่แล้ว และจะเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างประเทศครั้งใหญ่ ทั้งด้านเศรษฐกิจสมัยใหม่ เทคโนโลยี การบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส และโมเดลการพัฒนาที่ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อว่าการเปิดตัวทีมแคนดิเดตชุดใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความหวังให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
พรรคประชาชนย้ำว่า ทีมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ราย สะท้อนความพร้อมของพรรคในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ นโยบายสังคม ไปจนถึงการบริหารประเทศในยุคใหม่ โดยพรรคเชื่อว่าจะสามารถลงแข่งขันในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นตัวเลือกที่มีความพร้อมที่สุดในการนำพาประเทศสู่อนาคตใหม่.