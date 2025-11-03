“อนุดิษฐ์” ซัด "โรม" กุข่าวเท็จสแกมเมอร์โยง "ธรรมนัส-กธ." หวังผลการเมือง หนุนวาระแห่งชาติใช้ Big Data–AI ล่า

แกนนำกธ. ซัด “รังสิมันต์ โรม” ปั้นข่าวเท็จโยง “ร.อ.ธรรมนัส-กล้าธรรม” เอี่ยวสแกมเมอร์ หวังปั่นกระแสการเมือง ลั่น ยืนหยัดปกป้องความจริง หนุนตั้งวาระแห่งชาติปราบสแกมเมอร์ ใช้ Big Data–AI ล่าเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์
วันที่ (3 พ.ย.68) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า จากการดำเนินการของคณะทำงานวอร์รูมพรรคกล้าธรรม เห็นว่า นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ได้อภิปรายและให้สัมภาษณ์เชื่อมโยงชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับขบวนการสแกมเมอร์–ทุนสีเทาข้ามชาติ พรรคกล้าธรรมขอยืนยันว่า เป็นข้อมูลเท็จ และเป็นความพยายามสร้างกระแสทางการเมืองด้วยเจตนาใส่ร้าย
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า ข้อกล่าวหาที่นายรังสิมันต์นำมาอภิปรายไม่มีหลักฐานและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง ถือเป็นความพยายามจงใจโยงชื่อบุคคลและพรรคการเมือง เพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยสุจริต ตั้งแต่การนำชื่อคนบริสุทธิ์อย่างนายเบน สมิธ ที่ถูกกล่าวหาว่า เกี่ยวข้องกับทุนจีนเทา ซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงชัดว่า ไม่เกี่ยวข้อง และยังฟ้องกลับนายรังสิมันต์เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท ซึ่งศาลรับฟ้องไว้ทั้งคดีอาญาและแพ่ง นี่คือหลักฐานว่าเขาเอาจริงในการปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง
นายอนุดิษฐ์ ยังระบุถึงกรณีที่นายรังสิมันต์กล่าวถึงบริษัท Tian Tian Ventures ก็เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด เพราะผู้ถูกกล่าวโทษในคดีนั้นคือ นายลอว์เรนซ์ อี. เฟลด์แมน ชาวอเมริกัน ซึ่งใช้ชื่อปลอม “เบนจามิน เบอร์เกอร์”หลอกขายหุ้นให้เหยื่อกว่า 300 ราย โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเบน สมิธ ตัวจริง โดยทาง ปปง.ได้ตรวจสอบและมีหนังสือตอบกลับอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา พร้อมยืนยันว่า ไม่พบข้อมูลการฟอกเงินในชื่อเบน สมิธ และไม่มีหมายจับใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนำข้อมูลผิดมาขยายในสภาเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ ทำให้คนบริสุทธิ์เสียหาย
สำหรับกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ นั้น น.อ.อนุดิษฐ์ ชี้แจงว่า ทั้งสองมีภารกิจราชการ และเห็นว่าเวทีดังกล่าวถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าการค้นหาความจริง โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้ชี้แจงผ่านช่องทางราชการครบถ้วนแล้ว และพร้อมให้ข้อมูลต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรม ถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานจริง ก็นำส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีได้ทันที ไม่จำเป็นต้องใช้มาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมือง
“พรรคกล้าธรรมไม่ได้เพียงปกป้องความจริงเท่านั้น แต่ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดตั้งวาระแห่งชาติปราบสแกมเมอร์ เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ตำรวจ ปปง. กระทรวงดิจิทัล ธนาคาร ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยเราต้องใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ และดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพล การปราบปรามต้องไม่มีสองมาตรฐาน ไม่ว่าคนเล็กหรือคนใหญ่ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย”น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ข้อกล่าวหาไม่ใช่คำพิพากษา เมื่อข้อกล่าวหามาก่อนข้อเท็จจริง ใครจะปกป้องความเป็นธรรม พรรคกล้าธรรมยืนหยัดในความจริง ไม่ยอมให้การเมืองสกปรกทำลายคนบริสุทธิ์อีกต่อไป เราจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงในทุกเวที ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความสุจริต โปร่งใส และไม่หวั่นไหวต่อแรงโจมตีทางการเมือง