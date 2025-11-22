“เสธ.หิ” เตือนนักการเมืองรุ่นใหม่อย่าเล่นการเมืองแบบเก่า ใช้วาทกรรมทำลาย “พีระพันธุ์”

"ดร.หิมาลัย" เตือนนักการเมืองรุ่นใหม่ อย่าเล่นการเมืองแบบเก่า ใช้วาทกรรมทำลายกัน ชี้ “พีระพันธุ์” ไม่ใช่คนแบบที่ถูกกล่าวหา แนะใช้รูปแบบหาเสียงที่สร้างสรรค์ดีกว่า
วันนี้(22 พ.ย.) ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการโจมตีทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นใหม่ หลังมีการพาดพิงพรรครวมไทยสร้างชาติและนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ในทิศทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ดร.หิมาลัย เปิดเผยว่า ตนออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติมาหลายเดือนแล้ว ด้วยเหตุผลจำเป็นบางประการ แม้จะย้ายมาที่พรรคใหม่และได้รับบรรยากาศที่ดี แต่ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคเดิมด้วยความเป็นห่วง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีข้อมูลว่ามีนักการเมืองรุ่นใหม่บางราย พยายามสร้างวาทกรรมกล่าวร้ายบ้านหลังเก่า และโยงนายพีระพันธุ์เข้ากับ “ทุนเทา” เพื่อหวังผลทางการเมือง โดยเฉพาะการช่วงชิงคะแนนเสียงในพื้นที่กรุงเทพฯ
“การกล่าวร้ายใส่ความทางการเมือง เป็นวาทกรรมที่ใช้กันเสมอในช่วงใกล้เลือกตั้ง แต่การกล่าวร้ายผู้ที่ให้โอกาส ให้อนาคตในการเริ่มต้นทางการเมือง โดยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแต่เลือนลอย เพื่อหวังทำลายฐานคะแนนเสียงของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยเฉพาะในเขต กทม. เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และไม่น่าจะเกิดขึ้นจากคนรุ่นใหม่” ดร.หิมาลัย ระบุ
ดร.หิมาลัยยืนยันในฐานะศิษย์เก่าของพรรครวมไทยสร้างชาติว่า นายพีระพันธุ์ไม่ใช่บุคคลตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมเรียกร้องให้นักการเมืองรุ่นใหม่หารูปแบบการหาเสียงที่สร้างสรรค์แทนการทำลายกัน
ดร.หิมาลัยยังยกตัวอย่างแนวทางของพรรคกล้าธรรม ที่เน้นการทำงานหนักและการลงพื้นที่ตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กำชับไว้ว่า ต้องให้ประชาชนเห็นผลงานเป็นรูปธรรมมากกว่าวาทกรรมโจมตีฝั่งตรงข้าม พร้อมระบุว่า การทำงานในพรรคปัจจุบันเข้มข้นราวกับนักโดดร่มที่ต้องแข่งขันทำงานเป็นวินาที