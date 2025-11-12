สะพัด “เดชอิศม์”จ่อซบ”ลุงป้อม”ลุ้นความชัดเจนสัปดาห์หน้า

วันที่ 12 พ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลา และอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) หลังก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวกำลังเจรจาจะย้ายมาอยู่กับพรรคกล้าธรรม (กธ.) ผ่านนายหิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค กธ. และยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นหลังนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำ สส. ในกลุ่มย้ายมาอยู่กับพรรค กธ. แต่ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 นายเดชอิศม์ ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร.แล้ว ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่า การประชุมพรรค พปชร.สัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน