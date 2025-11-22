“เด็จพี่” เย้ย "อนุทิน" ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ ไม่ได้ทำผิดอย่ายุบสภาหนี เชื่อพรรคส้มไม่กล้าหักนายกฯ กลัวร่างแก้ รธน.ไม่ผ่านวาระ 3

“พร้อมพงศ์” เย้ยทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ เตือน “อนุทิน” ถ้าไม่ได้ทำผิด อย่าชิงยุบสภาฯหนี อ่านทางก๊วนสีส้ม รอแก้ รธน.ผ่านวาระ 3 ไม่กล้าหักนายกฯ หนู กลางสภาฯ วอน รัฐบาลวางแผนรับมือภัยหนาว จี้ส่งรัฐมนตรีลงใต้ ช่วยประชาชนน้ำท่วม
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ประกาศหากพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล อาจตัดสินใจยุบสภาฯ วันที่ 12 ธ.ค. แทนที่จะไปยุบวันที่ 31 ม.ค.69 ตนมองว่านายอนุทิน เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อน เคยตั้งคำถามตรวจสอบรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร มาตอนนี้เหตุใดถึงกลัวการตรวจสอบจากสส. ฝ่ายค้าน ถ้าไม่ผิด ก็ไม่ควรกลัวการตรวจสอบ คนทำงานโปร่งใสไม่ใช้วิธียุบสภา ฯ หนีคำถามกลางสภา ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ประชาชนเห็นถึงข้อกังขาต่างๆ ถ้ามั่นใจตัวเอง รัฐมนตรีในรัฐบาลที่จะถูกอภิปราย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ชาวบ้านชื่นชม ไม่มีใครในรัฐบาลไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์ เว็บการพนัน หรือบริหารงานบกพร่อง ส่อไปในทางทุจริต คอรัปชั่น ไม่ต้องกลัวการทำหน้าที่ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน อีกทั้ง พรรคสีส้ม เคยสนับสนุนอุ้มชูโหวตให้ท่าน เป็นนายกรัฐมนตรี อย่างดีแค่งดออกเสียง คงไม่ใจไม้ไส้ระกำ หักหน้าโหวตคว่ำกลางสภาฯ โดยที่เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เป็นความหวังของชาวสีส้ม ยังไม่ผ่านวาระ 3
“นายอนุทิน ตอบคำถามสื่อมวลชน พูดเก่งพูดได้ทุกเรื่อง พอมาเรื่องจะถูกยื่นอภิปรายฯ ถึงกับออกอาการ ขู่จะยุบสภาเร็วขึ้น ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ นักการเมือง ที่มั่นใจว่าตัวเองสะอาดยิ่งควรเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบไม่ใช่ชิงยุบสภาฯเพื่อหลบคำถาม หนีการตรวจสอบจากสังคมและฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชน ถ้าชี้แจงได้ครบถ้วนกลับจะสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเอง และพรรคที่สังกัด การเลือกตั้งครั้งหน้า ก็จะได้เสียงมากขึ้น ไม่เห็นจะส่งผลเสียอะไร ตรงกันข้าม หากเลือกยุบสภาฯ ไม่ยอมถูกตรวจสอบ จะส่งผลเสียมากกว่า ถึงจะเป็นนายกฯ มาจากเสียงข้างน้อย แต่ประชาชนคาดหวังรอให้ท่านแก้ปัญหาปากท้อง สแกมเมอร์ ยาเสพติด พืชผลเกษตรตกต่ำ น้ำท่วม น้ำหลาก ให้สำเร็จ ไม่ใช่เลือกวิธีตัดช่องน้อยแต่พอตัว เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ขอส่งเสียงเตือนดังๆ ฝากเอาไว้ให้ท่านและเหล่ากุนซือคนข้างกายทั้งหลายให้ได้คิด” นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้ ภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง กรุงเทพฯ อุณหภูมิลดลง หนาวเย็น พื้นที่ทุรกันดาร มีผู้ประสบภัยหนาวจำนวนมาก ส่วนภาคใต้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้ระวังฝนถล่ม พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมหลายจังหวัด ขอให้รัฐบาลวางแผนทำงานล่วงหน้า ไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอก ส่งรัฐมนตรี หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือประชาชน อย่าให้ขาดตกบกพร่อง หากต้องแจ้งเตือน อพยพ ขนของหนีน้ำ ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ชาวบ้านจะได้เตรียมตัวทัน พื้นที่เกษตร บ้านเรือน ประชาชนได้รับความเสียหาย ก็ต้องเยียวยาให้ทันที อย่าล่าช้าจนประชาชนทวงถาม เพราะตอนนี้ประเทศกำลังเผชิญทั้งภัยหนาว ฝนถล่ม น้ำหลาก น้ำท่วม ขอให้รัฐบาลอนุทิน วางแผนบูรณาการให้ดีๆ