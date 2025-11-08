"เด็จพี่" เย้ย "มีเราไม่มีเทา" แค่พูดเอาหล่อกู้เรตติ่งหลังอุ่มชู ภท.-เตือนอย่าเชื่อ "อนุทิน" ไม่ชิงยุบสภา

“พร้อมพงศ์” เย้ย มีเราไม่มีเทา อย่าเป็นคำพูดเอาหล่อ เลือกรับงานตรวจสอบแค่บางคน แต่สุดท้ายหวังกู้เรตติ้งตัวเองอุ้มชู ภท. เผย “อนุทิน” บอกไม่ชิงยุบสภาฯ ก่อนกำหนด ฟังได้อย่าเพิ่งเชื่อ ย้ำปราบสแกมเมอร์ต้องลงมือทำจริง วอนรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนรับมือพายุคัลแมกี ถล่มหนักหลายจังหวัด
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธกระแสข่าวการยุบสภาฯ หากมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน เดือนธันวาคม เนื้อหาโดยสรุป พร้อมรับการตรวจสอบจากสภา รัฐบาลมีภารกิจแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำประชามติและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชน แล้วค่อยยุบสภาตามข้อตกลง 4 เดือน ประมาณ 31 ม.ค. 69 ทั้งนี้ในทางการเมือง ต้องฟังหู ไว้หู ไม่มีอะไรเป็นไปตามข้อตกลงเป๊ะๆ เหตุการณ์พลิกผันได้ตลอดเวลา ถ้าจะเพลี่ยงพล้ำทางการเมือง ส่วนตัวติดใจคำพูดนายอนุทิน เคยให้สัมภาษณ์เรื่องลงนามสันติภาพไทยกับกัมพูชา ที่บอกว่า ไม่เคยเสียเปรียบใคร คนถึงไม่ชอบหลายคน คำพูดดังกล่าว ถึงจะเป็นการเจรจากับต่างประเทศ แต่อีกมุมสะท้อนวิธีคิดลึกๆ ของคนพูดเป็นคนอย่างไร นอกจากนี้นายอนุทิน เคยบอกจะไม่ร่วมงานกับพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้เป็นพรรคประชาชน เพราะแนวทาง อุดมการณ์ไม่ตรงกัน จากที่พูดวันนั้นแล้ววันนี้เป็นอย่างไร การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ถ้าพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อไทย ประชาชน จับมือโหวตไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก กระเด็นตกเก้าอี้ ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ หรืออีกทางบางพรรค ร่วมอุ้มชู ต่อลมหายใจให้เป็นนายกฯต่อไป ล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้น ดังนั้นการที่บอกจะไม่ยุบสภาฯก่อนวาระ ฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อว่า จะเป็นไปตามนั้น
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า นายอนุทิน มีภารกิจเร่งด่วนต้องทำ ปราบปรามสแกมเมอร์ให้สิ้นซาก ทำให้ทั่วโลกและคนไทยเห็นว่า รัฐบาลภูมิใจไทย ไม่ยอมให้สแกมเมอร์มาทำลายประเทศ ทำร้ายลูกหลานคนไทย ลามไปการก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ จากการหาประโยชน์ของกลุ่มสีเทา ต้องลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเสียที ไม่ใช่แค่โชว์ตัวเลขจากการปราบปรามอย่างเดียว ขณะที่พรรคส้ม ออกสโลแกนหล่อๆเท่ห์ๆ ‘มีเรา ไม่มีเทา’ ตนไปสภากาแฟได้ยินผู้คนแซว ‘มีเรา ไม่มีเทา เพราะเรารักสีน้ำเงิน’ ใช่หรือไม่ ตั้งแต่ยกมือโหวตนายอนุทิน เป็นนายกฯ เป็นเด็กดี คอยอยู่รักษาองค์ประชุมในสภา ประเมินผลงานอนุทินประชุมเอเปกสอบผ่าน ยังไม่กระทุ้งรัฐมนตรี คนในพรรคนี้ หลายเรื่องแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมไม่ได้ ไม่ออกแอคชั่นเท่าที่ควรที่ดินเขากระโดง ฮั้วสว. หรือการเดินหน้าตรวจสอบอะไรที่ชักจะทำผิดข้อตกลงในMOA แถมหลายครั้งหันมาตรวจสอบฝ่ายค้านด้วยกันเอง
“ไม่อยากเห็นการเบี่ยงเป้า เพื่อสร้างกระแสให้พรรคตัวเอง จากที่เคยเสียรังวัดไปโจมตีการทำงานทหารไทยตอนมีปัญหากับกัมพูชา การไปยกมือโหวตนายอนุทิน หลายปีก่อนเรามีแก๊งค์ปาหินใส่กระจกรถยนต์ ตอนนี้ไม่อยากเห็น แก๊งปาหี่ ไปรับธง รับงานจากใครมา เลือกตรวจสอบแค่บางคน เพราะใครคนนั้นทำธุรกิจเดียวกันเลยไปกระทบกับอีกคน แถมระยะหลังคนๆนี้ชักจะอู้ฟู่ผิดหูผิดตา ภาวนาให้การข่าวที่ได้ยินได้ฟังมามันผิด อยากเห็นการตรวจสอบอย่างมืออาชีพ ผิดว่าตามผิด ถูกว่าตามถูก ถ้าผิดลุยเอาให้สุดซอย เอาข้อมูลมาเปิดในสภาฯ ไปหน่วยงานองค์กรอิสระให้เห็นเป็นตัวอย่างเลย เดี๋ยวนี้คนตรวจสอบเห็นแค่ออกแอคชั่น แถลงข่าวรายวันไม่ได้ แต่ต้องมือสะอาดด้วย ไม่อยากเห็นการแบ่งบทกันเล่น ปาหี่ต้มผู้คนไปวันๆ เพื่อเบี่ยงกระแสในอดีต สร้างคะแนนนิยมให้พรรค ให้ตัวเอง”นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าวอีกว่า ขอฝากนายอนุทิน รัฐบาล กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนรับมือ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน พายุคัลแมกี ช่วงวันที่ 8-9 พ.ย. มีถึง 47 จังหวัดทั้งภาคเหนือ กลาง ตะวันออก อีสาน กรุงเทพ ปริมณฑล จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายให้บ้านเรือน ถนนหนทาง สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน พืชผล ผลผลิตทางการเกษตรได้ ขอให้ออกเตือน วางแผนรับมือให้ดีๆ รวมทั้งปริมาณน้ำจากเขื่อนต่างๆ ที่สูง ทำให้หลายคนหวั่นวิตก ในกทม. อีกหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา จะเกิดน้ำท่วมเหมือนปี2554อีกหรือไม่ อยากให้รัฐบาลเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน แจ้งเตือนให้ชัดฉับไว บอกความจริงกับพี่น้องประชาชน เขาจะได้วางแผน รับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง