"เด็จพี่" ท้าพรรคส้มจับมือเพื่อไทยยื่นซักฟอก "อนุทิน" ทันที ปิดทางยุบสภาหนี

“พร้อมพงศ์” ท้า พรรคส้มอย่าดีแต่พูด จับมือเพื่อไทย ยื่นซักฟอก “อนุทิน” ทันที ปิดช่องชิงยุบสภาฯ เปิด 3 ปม รัฐบาลอยู่ไม่ครบวาระ จี้ “อนุทิน” ลงมือทำให้ชาวโลกมั่นใจ กวาดล้างสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยต้องไม่ใช่ฐานก่ออาชญากรรมไซเบอร์ฟอกเงินสีเทา
นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก สาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 29 ต.ค.-1 พ.ย. ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ช่วงหนึ่งได้หารือกับ นายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ยืนยันจะร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ โดยนายอนุทิน ระบุว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมระดมความร่วมมือจากทุกภูมิภาค ในการป้องกันปราบปราม ขอให้ดำเนินการตามที่พูดเพราะ พี่น้องคนไทยหลายคนสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง บางรายจบชีวิตอย่างน่าเศร้า เพราะถูกหลอกลวง ปัญหานี้เป็นภัยร้ายแรงไม่ต่างจากยาเสพติด ทำลายคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ นำไปสู่การก่ออาชญากรรมอื่นๆ ค้ามนุษย์ ฟอกเงิน ธุรกิจสีเทา สีดำ วันนี้ลามมาถึงการเมือง มีนักการเมืองบางคน บางพรรค ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากสังคมไปด้วย
“ขอให้นายอนุทิน ทำให้ผู้นำชาติต่างๆ และชาวโลกมั่นใจ เราจะไม่ยอมให้ผู้ไม่หวังดี ใช้ไทยเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมไซเบอร์ สแกมเมอร์ ไม่ใช่ฐานฟอกเงินพวกสีเทา สีดำ ปล่อยให้อาชญากรทำผิดกฎหมาย พร้อมร่วมมือทุกชาติเพื่อปราบปราม เอาผิดถึงตัวการใหญ่ไล่บี้ยึดทรัพย์ ถ้าใครเกี่ยวข้อง นักการเมือง รัฐมนตรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชาวต่างชาติถ้าทำผิดในประเทศไทย ไม่มีการละเว้นจะบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงเด็ดขาด ทำให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่างจะทำให้ชาวโลกและคนไทย มั่นใจว่ารัฐบาลภูมิใจไทยพูดแล้วลงมือทำจริงๆ” นายพร้อมพงศ์กล่าว
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า หลายฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของรัฐบาลภูมิใจไทย อาจอยู่ไม่ครบ 4 เดือน อาจตัดสินใจยุบสภาฯ ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาฯ วันที่ 12 ธ.ค. เนื่องจาก 1.หลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีความสุ่มเสี่ยงอาจถูกโหวตล้มรัฐบาล ทั้งนี้ถ้าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ รัฐบาลจะยุบสภาฯไม่ได้ ดังนั้นถ้าจะยุบสภาฯ ก็ต้องยุบก่อนวันดังกล่าว 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้จะสัญญากับพรรคประชาชน เดือนธันวาคม ถือเป็นช่วงสำคัญ อาจมีการลงมติในวาระสาม ถ้ายุบสภาฯ ก่อน การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดำเนินการกันอยู่จึงไม่มีผล 3.บางพรรคการเมือง จัดทัพข้าราชการ กลไกปกครอง และปัจจัยอื่นเพียบพร้อม เลยอาจอาศัยช่วงที่พรรคอื่นๆ ยังตั้งตัวไม่ทัน ยุบสภาฯ ทันทีเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง
“พรรคส้ม ตอนนี้ดูเหมือนจะโจมตี รัฐบาลอนุทิน และคนในรัฐบาลอย่างหนักหน่วง หวังว่าคงไม่ใช่แค่การพูดเอาใจแฟนคลับ ดีแต่พูด โดยเฉพาะการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ถ้าไม่มีนัยยะแอบแฝงหรือมุ่งประโยชน์การเมืองเรื่องคะแนนเสียง ให้สมกับสโลแกน มีเราไม่มีเทา จะปราบสีเทา สีดำ อย่าลืมก่อนหน้า สส.พรรคประชาชนทั้งพรรคโหวตให้รัฐบาลอนุทิน เป็นนายกฯ แต่ไม่ยอมเข้าร่วมรัฐบาล ได้รักษาองค์ประชุมในสภาฯ มาโดยตลอด ขอท้าว่า เปิดประชุมสมัยหน้าเดือนธันวาคม ร่วมกับพรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทิน ทันทีได้หรือไม่ จากการอภิปรายสส. พรรคประชาชน เปิดแผลหลายๆ เรื่อง เชื่อว่า พรรคส้มคงมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะซักฟอกครม.ทั้งคณะ เรื่องต่างๆ ที่ตรวจสอบรัฐบาลอนุทิน ควรไล่บี้เอาให้สุดซอยไปยื่นตามหน่วยงานต่างๆ ด้วย จะได้ทำให้ประชาชนมั่นใจ ลงมือเดินหน้าตรวจสอบจริง ไม่ได้ทำแค่เช็กเรตติ้งหรือมีแค่วาทกรรมเพื่อเรียกคะแนนเสียงเท่านั้น” นายพร้อมพงศ์กล่าว