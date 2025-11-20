“หมอเปรม” ชี้ มติเลือก ปธ.กกต.โมฆะ เหตุให้ผู้ยังไม่โปรดเกล้าฯ ร่วมโหวต คาใจเร่งตามใบสั่งให้ทันคดีสำคัญ

“เปรมศักดิ์” ชี้ มติเลือกประธาน กกต.โมฆะ เหตุให้ผู้ยังไม่โปรดเกล้าฯ ร่วมโหวต ชี้ ผิดขั้นตอนร้ายแรง ตั้งคำถามว่า ใครเป็นผู้ออกหนังสือเชิญร่วมประชุม-เร่งทำตามใบสั่งให้ทันคดีสำคัญ
วันนี้ (20 พ.ย.) นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา แถลงท้วงติงกรณีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งมีมติ 4 ต่อ 3 เลือก นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานกกต.คนใหม่แทน นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตประธานกกต.
นพ.เปรมศักดิ์ ระบุว่า มติดังกล่าว “ไม่ถูกต้องและเป็นโมฆะ” เนื่องจาก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ และ นายณรงค์ รักร้อย ซึ่งแม้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว แต่ ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกกต.อย่างสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าร่วมประชุมเพื่อโหวตเลือกประธาน กกต.ได้
โดยในวันประชุม 18 พ.ย. นายอิทธิพร ยังไม่พ้นจากตำแหน่งประธาน กกต. และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่า กกต.ชุดใหม่จะได้รับโปรดเกล้าฯ ดังนั้น การให้นายอนันต์และนายณรงค์เข้าร่วมประชุมและโหวต ถือเป็นการกระทำที่ “มิชอบโดยสิ้นเชิง”
นพ.เปรมศักดิ์ ตั้งคำถามว่า ใครเป็นผู้ออกหนังสือเชิญทั้งสองให้ร่วมประชุม ทั้งที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีความเร่งรีบผิดปกติ หรือทำตามใบสั่งเพื่อให้ทันคดีสำคัญ เช่น คดีฮั้วเลือก สว. และการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า หลังจากนี้ต้องจับตาว่าจะมีผู้เสียหายโดยตรงรายใด ยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเอาผิดต่อการเลือกประธาน กกต.ครั้งนี้หรือไม่ โดยย้ำว่า ผู้ยื่นต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้น