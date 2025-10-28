สว.เผยผลงาน 1 ปีผ่าน 45 ร่างกม. อนุมัติองค์กรอิสระ 11 กรณี ปัดผูกขาดเลือกคนเป็นกมธ.ตามขั้นตอน

วุฒิสภาแจงผลงานรอบ 1 ปี ผ่านร่างกม.45 ฉบับ เห็นชอบองค์กรอิสระ 11 กรณี พร้อมโต้ “สว.เสียงข้างน้อย” ไม่ผูกขาดการทำงาน แต่การเลือกคนเป็นกมธ.ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ย้ำการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
วันนี้ (28ต.ค.) นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. ฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงผลการทำงานของวิปวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.67 - 28 ต.ค. 2568 ว่า ผลงานด้านนิติบัญญัติ ไได้พิจารณาร่างกฎหมายและพระราชกำหนด รวม 45 ฉบับ โดยปัจจุบันพบว่ามีกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสว. และมีผลบังใช้แล้ว 24 ฉบับ ขณะที่ด้านการพิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหนน่งตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พบว่า สว. พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 17 กรณี โดยสว. เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง 11 กรณี และไม่เห็นชอบ 2 กรณี และเห็นชอบบางราย 3 กรณี ซึ่งยังมีที่อยยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กรณี
นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีเสียงวิจารณาว่ามีการตั้งสว.กลุ่มเดิมเข้าไปเป็นกรรมาธิการตรวจสอบประวัติและจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ นั้น ตนยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน และที่สำคัญคือ เป็นไปตามมติของวิปวุฒิสภา ซึ่งพบว่ามีการสลับ สว. เข้าไปทำหน้าที่ตามข้อบังคับของวุฒิสภา
“ผมยืนยันว่าการทำงานของวิปวุฒิสภาเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และเปิดเผย ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการประชุมวิปวุฒิสภาได้ ส่วนการพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะที่จะส่งบุคคลใดเข้าไปทำหน้าที่ ซึ่งขณะนี้จะเห็นว่ามีสว.เสียงข้างน้อยเข้ามามีส่วนร่วมในกรรมาธิการบ้างแล้ว เช่น นพ.เปรมศักดิ์ เพียรยุระ สว. ที่ร่วมเป็นกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ” นายวุฒิชาติกล่าว
ส่วนกรณีที่สว.เสียงข้างน้อยให้สว.ที่ถูกกล่าวหาในคดีฮั้ว สว. หยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือการชะลอให้ความเห็นชอบ บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ นั้น ตนไม่ปฏิเสธในสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินการ และไม่เคยก้าวล่วง พร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดีในข้อเรียกร้องให้หยุดทำหน้าที่ แต่การทำงานของวิปวุฒิสภาที่ผ่านนมาไม่เคยมีการทำผิดข้อบังคับใดๆ และวิปวุฒิสภาได้ทำตามข้อบังคับ ตามขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้อง แม้ในบางครั้งมีการเห็นต่าง จะใช้มติตัดสิน โดยไม่ใช้ความรู้สึกตนเองเป็นหลักในการทำงาน