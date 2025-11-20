"อนุทิน" แถลงผลปฏิบัติการ “ตัดหมอก เวียงแหง” ปราบขบวนการต่างด้าวสวมสิทธิคนไทย - ยาเสพติด โว เอาจริง ลงดาบนายอำเภอครั้งแรก

นายกฯ แถลงผลปฏิบัติการ “ตัดหมอก เวียงแหง” ปราบขบวนการสวมสิทธิ - ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ บอก น่าอับอาย มีข้าราชการเอี่ยวทุจริต ใช้ช่องว่างทะเบียนราษฏรหาผลประโยชน์ โยงทุนจีนสีเทา โว ลงดาบนายอำเภอครั้งแรก ย้ำเจตนารมณ์รัฐบาลเอาจริง ปราบภัยความมั่นคง ก่อนตรวจของกลางส่องพระ บอก ”พระอยู่กับคนดี ไม่อยู่กับคนไม่ดี“
วันที่ 20 พ.ย.เมื่อเวลา 11.00 น. ที่เชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินคดี และ ขบวนการสวมสิทธิและทำหลักฐานเท็จในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และผลปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 โดยมี พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่ 5 ฝ่ายปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรณีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ ในการขอมีสถานะคนต่างด้าว เข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสื่อมวลชนเรียกว่า ส่วยสัญชาติ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่า เป็นการบ่อนทำลายนิติรัฐ นิติธรรม และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ จึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการตรวจสอบ และแก้ปัญหาโดยทันที ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้ง กรมการปกครอง ตำรวจสอบสวนกลาง ป.ป.ท. ป.ป.ช.และ ดีเอสไอ ที่ร่วมกันบูรณาการสืบสวนสอบสวน ขยายผล พบว่าเป็นขบวนการทุจริตที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มจีนเทา ที่เป็นภัยกับความมั่นคงของชาติ จึงได้บูรณาการเปิดปฎิบัติ “ ตัดหมอก เวียงแหง” เพื่อตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวกับการให้สิทธิอาศัยถาวรของคนต่างด้าวโดยมิชอบ โดยจากการสืบสวนและขยายผล พบว่า ขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทา ซึ่งเป็นภัยความมั่นคงของชาติ
นายกรัฐมนตรี ท้าวความว่า มติ ครม.เรื่องนี้ เกิดขึ้นในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีผลเริ่มกระบวนการยื่นขอสถานะ และเกิดขึ้นในช่วงที่ตนได้พ้นตำแหน่งไป และเมื่อตนกลับมามีอำนาจเต็ม ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมการปกครอง สืบสวนสอบสวน เร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเ็วที่สุด เช่นกรณี อ.ฝาง ที่มีผู้ใหญ่บ้านเรียกรับเงินจากผู้มีสิทธิ ก็มีการสอบสวนวินัย และปัจจุบันได้ถูกลงโทษให้ออกจากราชการแล้ว
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่น่าอับอายและเลวร้ายที่กลุ่มขบวนการนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ที่ไปหาประโยชน์กับสิทธิของคนที่รอกว่า 4.8 แสนคนที่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย ซึ่งบางคนรอคอยมากว่า 30-40 ปี ซึ่งเราได้รับการชื่นชมจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR ในการยุติการไร้สัญชาติ แต่กลับมีการหาผลประโยชน์กับสิทธิของคนเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น อีกทั้งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้ช่องว่าง ของระบบทะเบียนราษฎร์ และสัญชาติเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มจีนเทา ถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะถือเป็นการเปิดทางให้กับอาชญากรรมข้ามชาติ และธุรกิจผิดกฎหมายเข้ามาปลอมแปลงตัวตน ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงโดยตรงกับประเทศ โดยรัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้
จากข้อมูลทราบว่า ที่อำเภอเวียงแหง เหมือนเป็นเมืองหลวงของการทุจริตในการสวมสิทธิสถานะบุคคลมาอย่างยาวนาน เพราะทำมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 และเคยมีการจับกุมดำเนินคดีระดับปลัดอำเภอในคดีนี้ ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และอีกคดีในปี 2563 ซึ่งถูกลงโทษให้ออกจากราชการแล้ว แต่ยังกลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกในปีนี้ จึง เป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ดำเนินการล้างบางให้สิ้นซาก ไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก
การจับกุมขบวนการทุจริตครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ที่กระทรวงมหาดไทย ออกหมายจับระดับนายอำเภอ จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเพียงเล็กน้อย ต้องแลกมาด้วยกับความก้าวหน้าทางราชการ สะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลว่า ตั้งใจทำให้เห็นว่า ตั้งใจจริง เอาจริง และปราบปรามต่อ กระบวนการนี้ที่ก่อให้เกิดภัยความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงไม่ว่าจะตำแหน่งหรือสถานะใดก็ตาม
ทั้งนี้ ตนในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเช่นนี้ต่อไป เพื่อความมั่นคงแน่วแน่ ทำบ้านของเราให้สะอาด ฟื้นความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน ปกป้องความมั่นคงของประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง
นายกรัฐมนตรียังได้รายงานผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่ใช้เป็นเส้นทาง ลำเลียงยาเสพติดจากนอกประเทศเข้าสู่ประเทศไทย และกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหารตำรวจ ป.ป.ส. รวมถึงฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการกำลังอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านข่าวกรอง การปิดล้อมตรวจค้น การสกัดกั้นตามเส้นทางธรรมชาติ และการขยายผลไปถึงผู้สั่งการและเครือข่ายทางการเงิน
ซึ่งผลการปฏิบัติการในรอบล่าสุด มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถยึดของกลางยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ทั้งยาบ้ายาไอซ์หลายรายการ และสามารถจับกุมผู้ต้องหา ในขบวนการลำเลียงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมพยานหลักฐานที่สามารถนำไปขยายผล ต่อยอดได้ ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้า ปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยปฏิบัติการ "ตัดวงจรทั้งระบบ" ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ลำเลียง ผู้ค้ารายย่อย ไปจนถึงเครือข่ายการเงินที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ถึงที่สุด
รัฐบาลได้ประกาศเป็นศัตรูกับผู้ค้ายาเสพติดในทุกรูปแบบและต้องการแสดงให้เห็นว่า ผู้ฝักใฝ่หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องได้รับโทษอย่างรุนแรงรัฐบาล พร้อมสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ไม่มีวันท้อถอย การปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่าน ถือเป็นแบบอย่างแห่งความ รับผิดชอบ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยและปลอดยาเสพติด จากอาชญากรรมประเภทอื่นๆ เช่น ออนไลน์ สแกมเมอร์ บ่อนการพนันการฟอกเงิน และธุรกิจสีเทาอย่างยั่งยืน
พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสำคัญนี้ ไม่ว่าจะโดยการแจ้งเบาะแส ดูแลคนในครอบครัวด้วยความรักความเข้าใจ สนับสนุนการบำบัด และ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อต้านการกระทำที่ ผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องลูกหลานของเรา และเพื่อสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ เดินตรวจสอบปืนของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบ้านผู้ต้องหา และได้หยิบพระที่เป็นของกลางขึ้นมาส่อง พร้อมกล่าวว่า ”อันนี้พระเก๊“ จนทำให้เกิดเสียงฮือฮาในห้องแถลงข่าว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะหยิบพระองค์อื่นขึ้นมาส่องต่อ พร้อมกล่าวว่า “ทองเเท้ แต่พระเก๊ พระอยู่กับคนดี ไม่อยู่กับคนไม่ดี เพราะนี่พระเก๊หมดเลย“