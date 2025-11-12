เป็นไปได้ไง!กัมพูชาส่งเสียงโวยวาย ติดท็อป20ดินแดนอาชญากรรมโลก

กัมพูชาเมื่อวันอังคาร(11พ.ย.) ส่งเสียงคร่ำครวญหลังมีชื่อติด 20 อันดับแรกในดัชนีอาชญากรรมองค์กรโลก ประจำปี 2025 พร้อมตอบโต้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ปลอดจากอาชญากรรมและมีหลายประเทศต้องเผชิญภัยคุกคามหนักหนาสากรรจ์มากกว่ากัมพูชาหลายเท่า
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาเพิ่มความเข้มข้นในการต่อสู้กับการลักลอบค้ายาและแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ มีภัยคุกคามที่เงียบเชียบกว่าที่กำลังหลุดรอดสายตาไปได้มากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมข้ามชาติที่ไม่ใช้ความรุนแรง อย่างเช่นฉ้อโกงทางไซเบอร์, การพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จนทำให้ประเทศแห่งนี้ติดท็อป 20 ในดัชนีอาชญากรรมองค์กรโลก (Global Organized Crime Index) ประจำปี 2025
ดัชนีนี้ที่พัฒนาโดยโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ (GI-TOC) เป็นการประเมินทุกรัฐสมาชิก 193 ชาติของสหประชาชาติ ในด้านตลาดอาชญากรรม, ผู้กระทำผิดอาชญากรรม และความยืดหยุ่นของรัฐต่างๆในการตอบโต้ภัยคุกคามต่างๆนานา ทั้งการค้ามนุษย์, ค้ายาเสพติด, อาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวเป็นการดึงข้อมูล 5 ปีหลังสุด, คำประเมินของพวกผู้เชี่ยวชาญและกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน และจัดทำเป็นปีที่ 3 แล้ว
สำหรับปีล่าสุดยังไม่มีการเผยแพร่อันดับอย่างเป็นทางการ แต่ทางขแมร์ไทม์สรายงานว่า กัมพูชา ติดท็อป 20 ของโลก ในด้านการทำผิดทางอาญาและการแผ่ลามของเครือข่ายสแกมออนไลน์ข้ามชาติ ขณะที่ก็มีความกังวลหลักๆเกี่ยวกับการมาบรรจบกันของอุตสาหกรรมผิดกฎหมายต่างๆนานา อย่างเช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการฉ้อโกง มีความเชื่อมโยงและร่วมมือกันกับอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น
"กัมพูชาเผชิญกับภัยคุกคามมากขึ้นจากอาชญากรรมที่พึ่งพิงไซเบอร์ โหมกระพือมากขึ้นจากการยกระดับการเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตและกิจกรรมออนไลน์ เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการปล่อยมัลแวร์แฝงตัวก่อความเสียหายและการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกพบเห็นมากขึ้น" รายงานระบุ "โครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ที่อ่อนแอ ความล้มเหลวของหน่วยงานต่างๆและประชาชนไม่ค่อยตระหนักรู้ข้อมูลและเทคโนโลยีสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ก่อความอ่อนแอขั้นสูงที่มีต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศแห่งนี้"
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ออกมาตอบโต้ว่า ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ปลอดจากอาชญากรรม และมีบางประเทศถึงขั้นเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงมากกว่ากัมพูชาหลายเท่า "ในกัมพูชา ดัชนีนี้เป็นการสะท้อนถึงการยกระดับปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน และการค้ายาเสพติด แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของกัมพูชา ในการป้องกันและต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรม"
เขายอมรับว่าปฏิบัติการสแกมออนไลน์และการฟอกเงิน เป็นประเด็นระดับโลกที่ส่งผลกระทบกับมากมายหลายประเทศ ในนั้นรวมถึงเหล่าชาติมหาอำนาจ และเน้นย้ำว่ากัมพูชามีนโยบายที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านั้น "เราได้ดำเนินการอย่างกระตือรือร้นปราบปรามอาชญากรรมนี้และเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชน" เขากล่าว "เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐฯและชาติอื่นๆ ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ ฟอกเงินและอาชญากรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง"
