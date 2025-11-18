เวียน! หน่วยงานรัฐ ประเดิม ใช้เกณฑ์ราคากลาง "จัดจ้างที่ปรึกษาฯ" ฉบับใหม่ เน้น! "บริษัท มูลนิธิ สมาคม" พบ "ปรับ/ลด/ตัด" เพียบ!

เวียน! หน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ประเดิม ใช้เกณฑ์ราคากลาง "จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ" ฉบับใหม่ ตั้งแต่ปีงบฯ 69 เป็นต้นไป เน้น! ที่ปรึกษาจาก"บริษัท มูลนิธิและสมาคม" พบให้ "ปรับลด/ตัด" ทั้งตัวคูณอัตราค่าตอบแทน อัตราค่าตอบแทน ของบุคลากรสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตรง ย้ำ! ให้ใช้ "ซอฟแวร์" ถูกกฎหมาย" 100 % ของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั้งบริษัท รวมถึง ปรับอัตราค่าตอบแทน บุคลากรที่ปรึกษาจากต่างประเทศ
วันนี้ (18 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เวียนหนังสือถึงหน่วยงานราชการทั่วประเทศ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการกําหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นต้นไป
หนังสือซักซ้อม แจ้งถึงหลักเกณฑ์ "ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา" ฉบับใหม่ ที่ "เพิ่มขึ้น" ประกอบด้วย
1. อัตราเงินเดือนพื้นฐาน ราคากลางฉบับใหม่ เพิ่มจาก 5 กลุ่มวิชาชีพ ใช้สําหรับบุคลากรหลัก เป็น 10 กลุ่มวิชาชีพ ใช้สําหรับบุคลากรหลัก และบุคลากรผู้ช่วย
กลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม กลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มวิชาชีพการเงิน กลุ่มวิชาชีพกฎหมาย
กลุ่มวิชาชีพบัญชี กลุ่มวิชาชีพการบริหารและการพัฒนาองค์กร กลุ่มวิชาชีพวิจัย และ กลุ่มวิชาชีพประชาสัมพันธ์ ได้แก่
2. ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน ราคากลางฉบับใหม่ กรณี บุคลากรหลักใช้ตัวคูณเดียวกับฉบับเดิม กรณี บุคลากรผู้ช่วย กรณีบริษัท มูลนิธิและสมาคม ใช้ตัวคูณ 2.255 /โครงการ จากเดิมกรณี บริษัทที่ปรึกษา ตัวคูณ 2.475 - 2.640/โครงการ
"กรณี สถาบันการศึกษา ใช้ตัวคูณ 1.496/โครงการ ลดลงจากฉบับเดิม ตัวคูณ 1.760/โครงการ และ ที่ปรึกษาอิสระ ใช้ตัวคูณ 1.430/โครงการ เช่นเดียวกับฉบับเดิม"
3. อัตราค่าตอบแทน ของบุคลากรที่ปรึกษาต่างประเทศ ราคากลางฉบับใหม่ สําหรับทุกกลุ่มวิชาชีพ วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ประสบการณ์ตั้งแต่ 11 ปี จนถึงมากกว่า 30 ปี
จากเดิม ระบุเพียง วุฒิปริญญาโทขึ้นไป กลุ่มบริหาร จัดการ (ผู้จัดการโครงการ) และ วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และสถาปนิก
4. อัตราค่าตอบแทน ของบุคลากรสนับสนุน ราคากลางฉบับใหม่ กรณีบริษัท มูลนิธิและสมาคม ใช้อัตราค่าตอบแทน ของแต่ละตําแหน่ง ดังนี้
ช่างเทคนิค 31,120 บาท/เดือน/โครงการ ,เลขานุการ 22,000 บาท/เดือน/โครงการ (เดิม 15,000 -25,000 บาท) ,พนักงานพิมพ์ดีด 18,180 บาท/เดือน/โครงการ(เดิม มี ผู้ส่งเอกสาร ค่าตอบแทน 12,000 -15,000 บาท) และพนักงานธุรการ 14,360 บาท/เดือน/โครงการ
กรณีองค์กรของรัฐและสถาบันการศึกษาของรัฐ บุคลากรที่ไม่ได้สังกัดทํางานประจํา 4,000 บาท /เดือน/โครงการ และ บุคลากรที่สังกัดทํางานประจํา 16,500 บาท/เดือน/โครงการ
ขณะที่ "ตัด" หลักเกณฑ์ราคากลางเดิม ที่แยกบุคลากรไทย ออกจากที่ปรึกษาสนับสนุน "ที่ปรึกษาโครงการจากต่างประเทศ" ที่เดิม มีอัตราตอบแทน 30,000-45,000 บาท/เดือน/โครงการ
รวมถึง "ตัด" ค่าเช่ารถรวมคนขับรถ เดิม ที่ราคากลางระบุไว้ ได้ค่าตอบแทน 30,000-35,000 บาท/เดือน/โครงการ ออก"
5. ค่าใช้จ่ายตรง ราคากลางฉบับใหม่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ นั้นๆ โดยตรง และต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่มี กฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน
เช่น ค่าจัดประชุมสัมมนา ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตรงของโครงการ ส่วนรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีกฎหมาย/ระเบียบรองรับ เช่น ค่าจัดทํารายงาน ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
ให้รวมอยู่ใน "ค่าโสหุ้ย" ซึ่งรวมอยู่ในตัวคูณ อัตราค่าตอบแทนแล้ว ไม่สามารถตั้งเป็นค่าใช้จ่ายตรงได้
สุดท้าย 6. หลักฐานการพัฒนา กรณี บริษัท มูลนิธิและสมาคม ราคากลางฉบับใหม่ ให้มีการใช้ "ซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย" 100 % ของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั้งบริษัท
"จากเดิม ให้ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย สําหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งบริษัท".