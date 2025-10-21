FPI พลิกสู่ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ผนึกโครงการ “JUMP+”-โตด้วย “Dual Loop Model”

"ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ " เดินหน้าเสริมบทบาทใหม่ ร่วมเป็น “ที่ปรึกษาโครงการ JUMP+” เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนองค์กรไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแนวคิด Dual Loop Model ในการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงผ่านแผนพัฒนาธุรกิจ 3 มิติ ครอบคลุมการสร้างกำไร ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า บริษัทฯเดินหน้าขยายบทบาทจากผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในตลาดทุน ด้วยการเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาใน “โครงการ JUMP+” เพื่อร่วมผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับบริษัทจดทะเบียนและคู่ค้าทางธุรกิจไทย
"การเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในโครงการ JUMP+ ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของเราในการสร้าง “กลไกขับเคลื่อนการเติบโต” ให้แก่พันธมิตรในทุกมิติ โดยนำแนวคิด Dual Loop Model เป็นเครื่องสำคัญที่ใช้ในการออกแบบกลยุทธ์องค์กร ซึ่งเชื่อมโยงจากวงจร ”The Brain” เป็นการออกแบบกลยุทธ์องค์กรไปสู่วงจร “The Body “ เป็นการลงมือปฏิบัติภายใต้กรอบวินัย 4SX เพื่อให้แผนงานเชิงกลยุทธ์ถูกถ่ายทอดสู่ระดับทีมจริงและวัดผลได้"
นายสมพล กล่าวว่า ในฐานะที่ปรึกษา FPI จะร่วมกับสมาชิกโครงการในการพัฒนาแผนหลัก 3 ด้าน ได้แก่
1. แผนธุรกิจ (Business Plan) ออกแบบแนวทางการเติบโตระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2569–2571) มุ่งสร้างความแข็งแกร่งด้านกำไร ประสิทธิภาพ และความมั่นคงทางการเงิน พร้อมวาง “เส้นทางการเติบโต” ที่ชัดเจนในระยะยาว
2. แผนธรรมาภิบาล (Governance Plan) ยกระดับการบริหารองค์กรสู่มาตรฐานสากลภายใต้หลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมมาตรการต้านคอร์รัปชัน และรับมือความเสี่ยงยุคดิจิทัล เช่น AI Governance และ Cybersecurity
3. แผนด้านสิ่งแวดล้อม (Climate Action Plan) เตรียมความพร้อมองค์กรสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Inventory) และวางแผนลดคาร์บอน (Decarbonization Roadmap) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ FPI กล่าวอีกว่า “โครงการ JUMP+” ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างกำไรระยะสั้น แต่เป็นการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว โดยผสานแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง เข้ากับธรรมาภิบาลโปร่งใส และแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้องค์กรไทยสามารถยกระดับศักยภาพการแข่งขัน และเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ