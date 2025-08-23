คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาปรับปรุงกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราว

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาเชิงลึก ปรับปรุงกฎหมายการปล่อยตัวชั่วคราว
วันนี้ (23 ส.ค.) นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจุทา ศรีไชย ผอ.ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง นำคณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดสงขลา ศึกษาเชิงลึก ปรับปรุงกฎหมายปล่อยตัวชั่วคราว เสริมหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล ระหว่างวันที่ 22–23 สิงหาคม 2568
นำโดยนายเกียรติคุณ ต้นยาง คณะกรรมมาธิการการกฎหมายฯ เพื่อศึกษาดูงานหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดยมีการลงพื้นที่หลักในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30–12.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดสงขลา
ภารกิจครั้งนี้มุ่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานจริงในเรือนจำ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญที่เกี่ยวพันโดยตรงกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล และ ความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบยุติธรรม
คณะกรรมาธิการฯ มุ่งผลักดันให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้การปล่อยตัวชั่วคราวมีความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย กับความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสังคม พร้อมยกระดับมาตรการให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้กำหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นกระบวนการวางรากฐานเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนา ร่างกฎหมายหรือการปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และตรวจสอบได้
คณะกรรมาธิการฯ ย้ำชัดว่า ข้อค้นพบจากพื้นที่จะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในชั้นสภาฯ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและทำให้ระบบยุติธรรมไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง
สำหรับคณะผู้ร่วมภารกิจคณะกรรมาธิการ จำนวน 3 คนคือ
1. นายเกียรติคุณ ต้นยาง — กรรมาธิการ
2. น.ส.นิตยา มีศรี — กรรมาธิการ
3. นายคุณากร มั่นนทีรัย — กรรมาธิการ
เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ จำนวน 3 คน
1. นายยศภัทร ศรีเดช — เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
2. น.ส.แพรวพรรณ งามสมศักดิ์ — เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
3. นายนิมุฟตีย์ ลีวาเมาะ — เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปล่อยตัวชั่วคราวในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 6 คน
1. น.ส.สุพิชภา ใจยวน — เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
2. พ.ต.อ. วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร — อนุกรรมาธิการ
3. รองศาสตราจารย์กฤษรัตน์ ศรีสว่าง — อนุกรรมาธิการ
4. นายโกมล พรมเพ็ง — อนุกรรมาธิการ
5. นางขัตติยา รัตนดิลก — อนุกรรมาธิการ
6. รองศาสตราจารย์อัคคกร ไชยพงษ์ — อนุกรรมาธิการ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 4 คน
1. นายภูวน อุ่นจันทร์ — ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
2. นายวิศรุต พรหมทอง — นิติกรชำนาญการ
3. นายธนกฤต ศรีสุวรรณ — นิติกรปฏิบัติการ
4. น.ส.วรษา ปริยภาณุชาติ — เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ