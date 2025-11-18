“บ้าน รัฐ วัด สื่อ” ผนึกพลัง ลุยน้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจชาวชุมชนวัดโตนด บางกรวย เผยเดือดร้อนเผชิญฝูงลูกงูเห่า

“บ้าน รัฐ วัด สื่อ” ผนึกพลัง พระวัดโตนด-นายอำเภอ-ปลัดอำเภอ บางกรวย ลุยน้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวชุมชนวัดโตนด บางกรวย ที่ยังคงเดือดร้อน ชาวบ้านน้ำตาซึม ขอบคุณ ลุยน้ำมาหาถึงบ้าน แถมต้องเผชิญ ฝูงลูกงูเห่า เหตุน้ำท่วมขัง
นาย นฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมาย ให้นาย ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอบางกรวย และ นาย ธวัฒน์ แสนภักดี อำเภอ ร่วมกับ นายนพดล วัฒนสิริ ผู้นำชุมชน และ พระครูพิพิธธรรมเทศก์ เจ้าอาวาสวัดโตนด (หลวงพ่อสำเร็จ) บูรณาการร่วมกับ สื่อมวลชน และ นักศึกษา วปอ.67 ภายใต้ โครงการ “บ้าน รัฐ วัด สื่อมวลชน” โดย กิติภาส์ (ไรลา) อินทรผล และ วาสนา นาน่วม นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม มอบให้และ เยี่ยมเป็นกำลังใจ แก่ ชาวบ้าน ชุมชนวัดโตนด หมู่8 อำเภอบางกรวย นนทบุรี จำนวน 70 กว่าครัวเรือน ที่บ้านน้ำท่วม การเดินทางเข้าออก ลำบาก หลายบ้าน ออกไปไหนไม่ได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ประชาชน
นาย ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมของอำเภอบางกรวย ว่า ในรอบแรกทางจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย ไปแล้วจำนวน 3 ตำบล รวม 16 หมู่/ชุมชน 369 ครัวเรือน
และ หลังจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมามีน้ำท่วมสูงขึ้น เข้าท่วมในพื้นที่ทุกตำบล มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จำนวน 54 หมู่บ้าน/ชุมชน 6,443 ครัวเรือน รวมจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งหมด 6,812 ครัวเรือน
ส่วนการช่วยเหลือในเบื้องต้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และผมนายอำเภอบางกรวย ได้สั่งการให้ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทันที
ซึ่งเราได้บรรจุกระสอบทราย ทำพนังกั้นน้ำ สร้างสะพานไม้ การออกตรวจเยี่ยมเยียวยาให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน
ส่วนการ แก้ไขปัญหาระยะยาว ได้ประสานกับหน่วยงาน ได้ประสานข้อมูลกับกรมทางหลวงชนบทในการยกพื้นถนนและปรับปรุงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมในพื้นผิวจราจร รวมทั้งจุดกลับรถ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเอง
ด้าน พระครูพิพิธธรรมเทศก์ หรือ หลวงพี่สุรเชษฐ์ เจ้าอาวาสวัดโตนด หลวงพ่อสำเร็จ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กล่าวว่า ในสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ เราได้เห็นน้ำใจจากทุกภาคส่วน ส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ภาพที่ได้เห็น หนึ่งภาพที่ยื่นมือส่งถุงยังชีพ และอีกภาพรับไว้ไหว้ขอบคุณ สื่อแทนความรู้สึกจากหัวใจ นี่คือความมีน้ำใจของคนไทย น้ำท่วมมากเพียงใด น้ำใจมากล้นยิ่งใหญ่กว่า
ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณ ทุกฝ่ายทั้ง สื่อ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในชุมชนอย่างทันท่วงที
นางสาว กิติภาส์ (ไรลา) อินทรผล ผู้ดำเนินรายการ และผู้ผลิต รายการ MMM Magazine ทาง ททบ.5 และนักศึกษา วปอ.67 กล่าวว่า โครงการ “บ้าน รัฐ วัด สื่อมวลชน” นี้ เป็นการผนึกพลัง สร้างสรรค์ สิ่งดีๆ สู่ประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในฐานะ ที่เราเป็นสื่อ และ เป็น นักศึกษา วปอ.67 ที่แม้เรียนจบแล้ว แต่ภารกิจ ยังไม่จบ โดยเฉพาะ การทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ในการช่วยชาวบ้าน แม้จะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆ แต่คือน้ำใจ ที่มอบให้กัน
ชาวบ้าน หัวแหลม หมู่8 กล่าวขอบคุณ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และ สื่อมวลชน ที่ลุยน้ำ เข้ามาถึงหน้าบ้าน นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และกาละมังพลาสติค ใบใหญ่ มามอบให้ โดยให้ทุกหลัง แม้แต่บ้านเช่า
ที่ผ่านมา ชาวบ้าน ถูกไฟฟ้าช๊อต และถูกงูเห่ากัด เพราะน้ำท่วมรังงูเห่า ลูกๆ งูเห่า มีจำนวนมาก เพราะข้างๆชุมชน เป็นป่ารก ก็ต้องระวังกัน โดยเฉพาะตอนกลางคืน ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่อส. กรมการปกครอง จะเข้ามาช่วยหาทาง แก้ปัญหาเรื่องงูเห่า