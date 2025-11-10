อบต.ท่าอิฐ ระดมกำลังช่วยหญิงพิการ 71 ปี น้ำเจ้าพระยาล้นท่วมบ้าน ออกจากบ้านไม่ได้

นายกอบต.ท่าอิฐ เร่งช่วยครอบครัวหญิงวัย 71 ปี พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังน้ำท่วมบ้านออกไปไหนไม่ได้ แช่น้ำนาน 5 วัน
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “ขออนุญาตแอดมิน ค่ะหนูอยู่ท่าอิฐ หมู่ 5 ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือที่ไหนแล้ว นายก อ.บ.ต.ท่าอิฐ ไม่เคยมาดูดำดูดีเลย ขอความช่วยเหลือไปก็ไม่รับเรื่อง เงียบหายไปเลย พี่ๆท่านไหนพอติดต่อหน่วยงานให้หนูหน่อยได้ไหมคะ กราบขอบพระคุณมากค่ะ สงสารเด็ก คนพิการมาก นั่งรอในน้ำมา 5 วันแล้ว #วัดแสงท่าอิฐ“
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 68 นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ พร้อมด้วย นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ หรือ “อดีต สจ.บอย” ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ลงพื้นที่บริเวณชุมชนริมเขื่อนนอกคันกั้นน้ำ ใกล้เคียงวัดแสงสิริธรรม หมู่ 10 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหลังน้ำท่วมขังนานกว่า 2 เดือน และในวันนี้มีปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้นกว่าทุกวัน หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,800 ลบ.ม./วินาที
น.ส.บุญนาค อินขำ อายุ 71 ปี หญิงสูงวัย พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน (แม่ของคนโพสต์) กล่าวว่า ตนอยากให้มาดูเอาว่าครอบครัวของตนได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้าง ปีนี้น้ำท่วมหมดทุกอย่าง ข้าวของเครื่องใช้รวมถึงเสื้อผ้า บ้านของตนอาศัยอยู่กัน 7-8 คน และก็ถูกน้ำท่วมทุกปี แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปขอความช่วยเหลือจากใคร ปกติจะทำแคร่ไว้ยกสูงเพื่อพักอาศัยเพราะมีไม้ แต่ปีนี้ไม้ลอยไปกับน้ำท่วมเลยไม่ได้ทำ ซึ่งตนเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง พิการเดินไม่ได้ เคยขอวีลแชร์จาก อบต. ไปก็ยังไม่ได้ หลังจากลูกของตนโพสต์ขอความช่วยเหลือในเฟซบุ๊กไป ทาง นายก อบต. ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือทันที นำข้าวสารอาหารแห้งมาให้ ตนก็รู้สึกดีใจแต่ก็ยังไม่เต็มร้อย เพราะต้องทนอาศัยอยู่กับน้ำมานานกว่า 2 เดือน และก็ไม่รู้ว่าหากวันนี้ถ้าลูกไม่โพสต์เฟซบุ๊กก็ไม่รู้จะมีใครมาช่วยหรือไม่
น.ส พรปวีณ์ แก้วเกิด อายุ 47 ปี (สวมอิญาบสีดำ) ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า ตนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบ้าน ทำให้ห้องน้ำเข้าไม่ได้ ต้องไปอาศัยเข้าห้องน้ำที่วัดแทน เมื่อวานมี นายก อบต. เข้ามาช่วยเหลือบ้างแล้ว ด้วยการทำเตียงยกสูงมามอบให้ จำนวน 1 หลัง แต่ไม่เพียงพอ เพราะจำนวนสมาชิกในบ้านเยอะ มีแต่คนตัวใหญ่ และรวมถึงมีเด็กเล็กด้วย เมื่อคืนตนจึงให้ลูกนอนก่อนและรอปริมาณน้ำลดลงตนก็นอนที่พื้นเอา ปกติบ้านตนน้ำจะไม่ท่วมสูงมาก แต่ครั้งนี้ค่อนข้างเยอะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างน้ำลงเลยเห็นว่าปริมาณน้ำท่วมไม่ถึง 50 ซม. แต่ถ้าเดินเข้าไปในบ้านมันจะเป็นระดับพื้นต่ำลง ทำให้น้ำท่วมเกือบถึงเอว ซึ่งบ้านตนอยู่นอกคันกั้นน้ำก็จริงแต่ว่าน้ำลอดใต้ริมเขื่อนมา วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ตนอยากได้สะพานไม้เพื่อทำไว้เข้า-ออกจากบ้าน จะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำ
นายพลวัตร บรรดาศักดิ์ หรือ “อดีต สจ.บอย” ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนในกลุ่มข่าวสารในจังหวัดนนทบุรี จึงได้ประสานนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ ซึ่งทราบว่าเมื่อวานนี้ได้มีการทำเตียงยกสูงมาส่งมอบให้ก่อนบ้านละ 1 หลัง แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ชุมชนท่าอิฐจะเป็นพื้นที่ติดริมน้ำ แม้จะอยู่นอกคันกั้นน้ำแต่ก็ยังมีน้ำที่ลอดใต้เขื่อนเข้ามาท่วมในชุมชนได้ และบ้านเรือนส่วนใหญ่ปลูกเพียง 1 ชั้น หลบไปไหนก็ไม่ได้ จึงทำให้มีผู้เดือดร้อนจำนวนมาก อยากให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบใจเย็นๆ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูลและเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ชุมชนท่าอิฐเป็นชุมชนที่ค่อนข้างกว้าง และมีประชากรในพื้นที่เยอะ เราจะพยายามช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงอย่างแน่นอน
นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายก อบต.ท่าอิฐ กล่าวว่า จริงๆที่ผ่านมาตลอด 2 เดือน ตนและทีมงานได้ลงพื้นที่มาดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลท่าอิฐอยู่เป็นประจำ มากกว่า 100 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งมอบถุงยังชีพ กระสอบทราย สะพานไม้เข้า-ออก แต่วันนี้เมื่อเห็นโพสต์จากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนก็รีบสั่งการให้ทีมงานเข้ามาดูแล คาดว่าเป็นการเข้าใจกันคลาดเคลื่อน เพราะเมื่อวานนี้ทีมงานเพิ่งนำเตียงยกสูงมาส่งมอบให้เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น และต้องขออภัยหากมีบางบ้านตกหล่นไปบ้าง เนื่องจากชุมชนในเขตตำบลท่าอิฐค่อนข้างกว้าง และมีประชากรในพื้นที่เยอะ ติดริมน้ำมากกว่า 2,000 หลังคาเรือน แรกๆเคยเสนอเตียงยกสูงมาก็ไม่ค่อยมีใครอยากได้คงไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงเยอะขนาดนี้ วันนี้ก็ได้นำเตียงยกสูงมามอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนทั้ง 2 หลังคาเรือน ซึ่งขนาดยาว 2.40 เมตร กว้าง 1.20 เมตร และสูง 60 ซม. ส่วนวันพรุ่งนี้เราจะเข้ามาช่วยทำสะพานไม้ใช้สำหรับเข้า-ออก หากชาวบ้านคนไหนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งกับตนได้โดยตรง เราพยายามจะดูแลพี่น้องประชาชนทั้ง 10 หมู่ ให้ครบถ้วนและไม่ตกหล่น ไม่ว่าจะศาสนาไหนตนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ หากขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง