น้ำท่วมชัยนาทหนัก! โพนางดำตกจมกว่า 1 เมตร ชาวบ้านหนีน้ำขึ้นถนน 311 หลังคันกระสอบแตกกลางดึก

ชัยนาท -มวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,700 ลบ.ม./วินาที ทะลักเข้าท่วมหมู่ 5 ต.โพนางดำตก อย่างรวดเร็ว ชาวบ้านหลายรายขนของไม่ทันต้องปล่อยจมน้ำ เด็กเล็ก–ผู้สูงอายุอพยพขึ้นถนนทางหลวง 311 แนวรับน้ำวัดโคกจันทร์แตกอีกจุด จมสูงกว่า 1 เมตร
วันนี้ (7 พ.ย. ) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทยังคงรุนแรงและขยายวงกว้างจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา ที่มวลน้ำได้ซัดคันกระสอบทรายแตกกลางดึกเมื่อคืน ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว สูงกว่า 1 เมตร ทำบ้านเรือนกว่า 370 หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมเสียหาย
ชาวบ้านเล่าว่า น้ำหลากเข้าเร็วมาก ไม่ถึงชั่วโมงระดับน้ำก็สูงเท่าหน้าอก หลายครอบครัวเก็บข้าวของไม่ทัน ต้องปล่อยจมน้ำ พร้อมรีบอพยพขึ้นไปอยู่บนบ้านหรือริมถนนทางหลวง 311 ขณะที่บ้านชั้นเดียวจำนวนมากต้องทิ้งบ้านหนีน้ำทันที
บริเวณวัดโคกจันทร์ ซึ่งเป็นแนวรับน้ำด่านสุดท้ายของหมู่ 5 ก็ถูกน้ำแรงซัดคันดินขาด ทะลักเข้าท่วมวัดสูงกว่า 1 เมตร ร้านหมูกระทะหน้าวัดต้องเร่งขนของหนีน้ำขึ้นริมถนนเช่นกัน
นางถวัลย์ ศิลา เล่าว่า น้ำเข้าบ้านตั้งแต่ตี 3 และขึ้นเร็วมากจนเก็บของไม่ทัน ต้องปล่อยให้จมน้ำ เช่นเดียวกับ น.ส.อารีรัตน์ แสงประชุม ที่เผยว่า น้ำท่วมบ้านสูงถึงหน้าอก หลายบ้านมีลูกอ่อนยิ่งลำบากหนัก ต้องหนีน้ำโดยไม่ทันเก็บทรัพย์สิน ส่วน ร.ต.ต.ไพศาล สถานวัตร์ บอกว่า ช่วงน้ำหลากกลางดึกทำให้ขนของไม่ทัน ทั้งทีวีและรถจักรยานยนต์จมน้ำ ต้องรอเช้าไปกู้ขึ้นมาซ่อม
ด้านนางสมคิด โพธิ์นาง ชาวบ้านที่ต้องอพยพขึ้นถนน เล่าว่า ช่วงตี 1 ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ช่วยกันซ่อมกระสอบทราย แต่ทำได้ไม่นานเพราะมวลน้ำมาแรงมาก จึงต้องหยุดและเร่งกลับไปขนของหนีน้ำแทน
ขณะนี้ตามแนวถนนทางหลวง 311 ตั้งแต่สะพานสรรพยาไปถึงประตูระบายน้ำบางเสวย มีชาวบ้านจำนวนมากนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเต็นท์มาตั้งพักอาศัยบนถนน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางให้ลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ประสบภัย
ด้านสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งรวมมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจ.นครสวรรค์ และแม่น้ำแม่สะแกกรัง จ.อุทัยธานี สูงถึง 3,256 ลบ.ม./วินาที เพิ่มขึ้น 25 ลบ.ม./วินาที เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำที่ 2,700 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำที่อ.เมืองชัยนาทสูงขึ้นอีก 22 เซนติเมตร ส่วนที่อ.สรรพยา ระดับน้ำทรงตัว
กรมชลประทานเผยอาจจำเป็นต้องเพิ่มการระบายมากกว่า 2,700 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับพายุ “คัลแมกี” ที่กำลังส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงมามากขึ้น คาดท้ายเขื่อนจะมีระดับเพิ่มต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อย ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพหากจำเป็น