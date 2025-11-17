มหาดไทย อัพเดต 18 จังหวัด ที่ยังไม่มี ตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัด" พบ 6 จังหวัด "ปลัดป๊อป" เพิ่งย้าย "รองผู้ว่าฯ" ลงพื้นที่จริงก่อนเลื่อนชั้น

มหาดไทย อัพเดต 18 จังหวัด ที่ยังไม่มี ตำแหน่ง "ผู้ว่าราชการจังหวัด” ในพื้นที่ พบ 6 จังหวัด "ปลัดป๊อป" เพิ่งโยกย้าย รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่จริงก่อนเลื่อนชั้น มีทั้ง มหาสารคาม พัทลุง พะเยา ลําพูน สมุทรสาคร สุรินทร์ เผยเข้ารายงานตัวแล้ว ส่วน "กระบวนสรรหาฯ 18 พ่อเมือง 2 ผู้ตรวจ" ถึงมือ "มท.1" แล้ว คาดชง ครม.ขอความเห็นชอบเร็วๆนี้
วันนี้ (17 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อกระบวนการเสนอรายชื่อข้าราชการ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โดยเฉพาะตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 18 อัตรา และ "ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย" 2 อัตรา ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2568 และแทนผู้ที่โยกย้ายไปก่อนหน้านั้น
ล่าสุด นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอรายชื่อ ทั้ง 2 ตำแหน่ง ต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย แล้ว คาดว่าจะ เสนอรายชื่อ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง ในเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ ยังพบว่า รายชื่อ "รองผู้ว่าราชการจังหวัด" ที่เข้าประเมิน ในการสมัครเข้าแสดงวิสัยทัศน์ "ผู้ว่าราชการจังหวัด"
ถึง 6 จาก 45 คน ไปสอดคล้องกับ รายชื่อ "รองผู้ว่าราชการจังหวัด" ที่เพิ่งได้การแต่งตั้งโยกย้าย 11 ราย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา และให้มีผลวันที่ 17 พ.ย.
การโยกย้าย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ครั้งนี้บางจังหวัดเป็นการย้ายเพื่อเตรียมตัวไปขึ้นเป็น "ผู้ว่าราชการจังหวัด" ที่จะมีการแต่งตั้งในครั้งต่อไป เนื่องจากยังมี รวมเป็น 20 ตำแหน่ง
แต่ที่ต้องแต่งตั้งโยกย้ายก่อนเนื่องจากบางจังหวัดเป็นจังหวัดใหญ่ ต้องมี "รองผู้ว่าราชการจังหวัด" ไปช่วยงานก่อน แต่บางจังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงคนเดียว หรือสองคน แต่งานมีมาก
"จึงต้องแต่งตั้งโยกย้ายไปก่อน เป็นการแต่งตั้งสัมผัสงานในพื้นที่รอเป็นผู้ว่าฯ เพื่อรองรับการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้"รายงานระบุ
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ยังได้อัพเดต จังหวัด ที่ยังไม่มี "ผู้ว่าราชการจังหวัด" จนถึงวันที่ 17 พ.ย. มีจำนวน 18 จังหวัด ประกอบด้วย
จ.กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นราธิวาส บึงกาฬ พะเยา พัทลุง
มหาสารคาม ยะลา ระนอง ลพบุรี ลำพูน สตูล สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุรินทร์ และอำนาจเจิรญ
สำหรับรายชื่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัด 6 คน ที่ถูกโยกย้าย มีผลในวันที่ 17 พ.ย.นี้ ประกอบด้วย
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ มาดำรงตำแหน่ง "รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม"
นายสุจินต์ วาจากิจ ดำรงตำแหน่ง "รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง" น.ส.อรอาภา โล่ห์วีระ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
นายปิยพงศ์ ชูวงค์ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน นายอํานาจ เจริญศรี มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
และ นายจําเริญ แหวนเพ็ชร มาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ซึ่้งทั้ง 6 จังหวัด ยังขึ้น "ว่าง" ในรายชื่ออัพเดต พื้นที่ที่ยังไม่มี "ผู้ว่าราชการจังหวัด" จนถึงวันที่ 17 พ.ย.