เปิด 45 แคนดิเดต ชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าฯหน้าใหม่" แทนกลุ่มเกษียณ-ถูกเด้งเข้ากรุ คาด "ฝ่ายการเมือง" ชงเข้า ครม. รับตำแหน่งก่อนสิ้น ต.ค.นี้

เปิด 45 แคนดิเดต ชิงเก้าอี้ "ผู้ว่าราชการจังหวัดหน้าใหม่" พ่วง ผู้ตรวจฯ แทนกลุ่มเกษียณ-กลุ่มถูกเด้งเข้ากรุ คาด "ฝ่ายการเมือง" ชงเข้า ครม. รับตำแหน่งก่อนสิ้น ต.ค.นี้ พบ “36 รองผู้ว่าฯ - 9 รองอธิบดีกรมใหญ่” ทิ้งเก้าอี้แห่สมัคร จ่อเข้าคัดเลือกสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ สุดสัปดาห์หน้า 24 ต.ค.นี้ หลังให้ จังหวัด/หน่วยงานสังกัด เสอนรายชื่อภายใน 14 ต.ค. ที่ผ่านมา
วันนี้ (19 ต.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อกระบวนการเสนอรายชื่อข้าราชการ ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โดยเฉพาะตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 18 อัตรา และ "ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย" 2 อัตรา ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งแทนผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2568 และแทนผู้ที่โยกย้ายไปก่อนหน้านั้น
ล่าสุด นายพินัย อนันตพงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ได้ออกประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือก
หลังจากจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมายังคณะกรรมการคัดเลือก วันสุดท้าย เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2568 และจะมีการเข้ารับการประเมินคุณลักษณะต่างๆ (สอบสัมภาษณ์) รอบเช้าและบ่าย ในวันที่ 24 ต.ค.นี้ ที่กระทรวงมหาดไทย
มีการคาดการณ์ว่า หลังจากสัมภาษณ์แล้วเสร็จในวันที่ 24 ต.ค. นี้แล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะส่งรายชื่อ เพื่อรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอ รมว.มหาดไทย เสนอ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง ในวันที่ 28 ต.ค.นี้
สำหรับรายชื่อ ผู้ที่เหมาะสม ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย เสนอมายังคณะกรรมการคัดเลือก มีทั้งสิ้น 55 คน ประกอบด้วย ในส่วนของตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 44 ราย ได้แก่
นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายจําเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
นายอํานาจ เจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายอํานาจ งูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
สำหรับรายชื่อ ผู้ที่เหมาะสม ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย เสนอ ในส่วนของตำแหน่ง "ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย" 11 ราย ได้แก่
นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดีกรมการปกครอง
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร.
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2568 นายพินัย อนันตพงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกำหนดการณ์ “คัดเลือก” ทั้ง 2 ตำแหน่งแล้ว
ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 18 อัตรา และ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2 อัตรา โดยให้จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมายังคณะกรรมการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 ต.ค.นี้ โดยจะมีการประเมินและสัมภาษณ์
ขณะที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ยัง "ว่าง" ล่าสุด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี