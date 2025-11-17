“ธรรมนัส” หนุนใช้น้ำมันจากปาล์มแก้ราคาตก ดันเปลี่ยนน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันเครื่องบิน โวยาง-ข้าวหอม ราคาพุ่ง

รมว.เกษตรฯ หนุน ใช้น้ำมันที่ผลิตจากปาล์ม แก้ปัญหาราคาตกต่ำ จ่อ ดันนโยบายเปลี่ยนน้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันเครื่องบิน โว ราคายางพาราขยับ ขณะ ข้าวหอมมะลิมีโอกาสแตะ 15,000/ตัน
วันนี้ (17 พ.ย.) ร้อยเอก ธรรมมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ โดยระบุถึงการแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ ว่า จากการลงพื้นที่ภาคใต้ รับปากประชาชนว่าพยายามแก้ปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร ให้ขยับตัวสูงขึ้น เพื่อดูแลประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาผลผลิตข้าวหอมมะลิ ที่ขยับไปที่ตันละ 13,500 บาท และมีโอกาสขยับตัวสูงขึ้นถึง 15,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ส่วนราคายางพาราก็ขยับตัวสูงขึ้นเช่นกัน
ส่วนมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือราคาปาล์มนั้น ก็จะมีการพิจารณาการสนับสนุนการใช้น้ำมันที่ผลิตจากปาล์มน้ำมัน เพื่อทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น
ขณะที่นโยบายเปลี่ยนน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันเครื่องบิน ร้อยเอก ธรรมนัส ระบุว่า เป็นนโยบายที่กำลังขับเคลื่อน โดยวันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วย เพราะในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 EVR “Eco-costs Value Ratio มีเกณฑ์ชัดเจนว่า การใช้พลังงานใดก็ตามที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ แต่สิ่งไหนที่รักษาสิ่งแวดล้อม ก็ต้องดำเนินการและประชุมกับทุกภาคส่วน