สนพ.คาดความใช้พลังงานในปี68หด1.6% ชี้ปีนี้การใช้ไฟฟ้าลดลง 4.6%

สนพ.คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ปี 2568 จะลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ที่ลดลง ขณะที่การใช้น้ำมัน และไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง ส่วนการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเว้นดีเซลที่ลดลงจากภาคขนส่ง ส่วนการใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.6 จากอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึง สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 ว่า การใช้พลังงานขั้นต้นลดลงร้อยละ 2.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของการใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่การใช้น้ำมัน ลิกไนต์ และไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้ามีการใช้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากการใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยกเว้น น้ำมันดีเซล ในขณะที่การใช้น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 สอดคล้องกับสถิติจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5.5 โดยมาจากการใช้ไฟฟ้าในส่วนอุตสาหกรรม ครัวเรือน ธุรกิจ
สนพ. ได้คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศปี 2568 คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2567 จากการลดลงของการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ ขณะที่การใช้น้ำมัน และไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า คงจะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง
สำหรับการใช้น้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมันดีเซลที่ลดลงจากความต้องการใช้ในภาคขนส่งที่ลดลง ในส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะลดลงจากทั้งการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในรถยนต์ (NGV) ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะลดลงร้อยละ 4.6 จากอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณฝนที่มากเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา ประกอบกับฐานการใช้ไฟฟ้าที่สูงของปีก่อนที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงต้น