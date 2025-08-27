5ผู้สมัครชิงผอ.สกนช.แสดงวิสัยทัศน์ 3 ก.ย.นี้

สกนช.เปิด 5ผู้สมัครชิงผอ.สกนช. และกำหนดวันแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัคร ผอ.สกนช.คนใหม่ในวันที่ 3 กันยายนนี้ คาดประกาศชื่อผอ.สกนช.คนใหม่ได้ภายในเดือนกันยายน2568
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หลังเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุด คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธาน ได้ลงนามวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 5 คน และกำหนดให้เข้าสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 3 กันยายน 2568
สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไปในวันที่ 3 กันยายน 2568 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
1. พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์ อดีตรองเจ้ากรมการพลังงานทหาร
2. นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สกนช.
3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว อดีตรองปลัดกระทรวงพลังงาน
4. นายเพทาย หมุดธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
5. นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี และรักษาการ ผอ.สกนช.
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยว่า การสรรหา ผอ.สกนช.ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากการเปิดรับสมัครครั้งแรกแต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งในการแสดงวิสัยทัศน์วันที่ 3 กันยายน 2568 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาผู้เหมาะสมจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ แนวทางการบริหารงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) และคาดว่าจะสามารถเสนอชื่อต่อ กบน. และประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่ได้ภายในเดือนกันยายน 2568 ต่อไป