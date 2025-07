ธนาคารกรุงเทพคว้า2รางวัลใหญ่‘นักการเงินแห่งปี 2567’ - ‘Bank of the Year 2025’

รับรางวัลเกียรติยศ ‘นักการเงินแห่งปี 2567 Financier of the Year 2024’ และรางวัล ‘ธนาคารแห่งปี 2568 Bank of the Year 2025’ จากนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด ในพิธีมอบรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2025 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยวารสารการเงินธนาคารทั้งนี้นายชาติศิริ โสภณพนิช ถือเป็นนักการเงินแห่งปีคนแรก ที่ได้รับรางวัลนี้ถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี 2544 ครั้งที่ 2 ในปี 2562 และล่าสุดในปี 2567 ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนใน 4 ด้าน ได้แก่ เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตและยั่งยืนให้กับองค์กร และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ขณะที่รางวัล Bank of the Year นับเป็นครั้งที่ 15 ที่ธนาคารกรุงเทพสามารถคว้ารางวัลดังกล่าว จากผลงานที่โดดเด่นทั้งในด้านผลประกอบการ ความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน กลยุทธ์ดำเนินงาน และความสามารถในการปรับตัวและนวัตกรรม ขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM ได้รับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2568 และ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2568 อีกด้วยทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าในฐานะพันธมิตรและพัฒนาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งมุ่งเน้นการให้บริการทางการเงินที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกองค์ประกอบของการดำเนินธุรกิจ