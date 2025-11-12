เกษตรกาญจน์ บูรณาการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหลังน้ำท่วม หนุนพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย–น้ำตาลอย่างยั่งยืน

กาญจนบุรี - สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 ครั้งที่ 11/2568 เพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการผลผลิตอ้อย การเยียวยาชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และการส่งเสริมระบบการผลิตอ้อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันนี้ ( 12 พ.ย.) นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 ครั้งที่ 11/2568 โดยมีนายชยุติ โสไกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายเกียรติชัย กาญจนกำเนิด นายอุดม เจียมจงวัฒนา คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 ตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เขต 4 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร การเยียวยาชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงแนวทางช่วยเหลือและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการเมือง
วาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี 2568 ครั้งที่ 2 การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้ายประจำฤดูกาลผลิตปี 2568/2569 การกำหนดวันอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
โดยจังหวัดกาญจนบุรีประกาศ “ห้ามเผาในพื้นที่” ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2569 การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “Green Gain Day” ส่งเสริมแนวคิด “ไม่เผาแต่ได้รายได้” ที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในพื้นที่อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป