เขมรเฟคนิวส์ซ้ำซาก! ทร.ซัดกล่าวหาล่วงละเมิดผู้ต้องหาหนีเข้าเมือง ยันยึดหลักกม.ไทย-สิทธิมนุษยชน

กองทัพเรือ ซัดกัมพูชาเฟคนิวส์กล่าวหาจนท.ไทย ล่วงละเมิดผู้ต้องหาหนีเข้าเมือง ตรวจสอบไม่มีเหตุดังกล่าวแน่นอน ย้ำปฏิบัติตามกฎหมายไทย มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
วันนี้ (17พ.ย.) สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ชี้แจงกรณีสื่อกัมพูชารายงานข่าวเท็จ (Fake News) กล่าวหาเจ้าหน้าที่ไทยทำร้ายและล่วงละเมิดผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมือง
กองทัพเรือขอชี้แจงว่า จากกรณีสื่อ “สนข.เกาะสันติภาพ” ของกัมพูชา รายงานกล่าวหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทำร้ายร่างกาย ข่มขู่รีดทรัพย์ และล่วงละเมิดแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น กองทัพเรือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้ว ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเป็นไปตามกฎหมายไทย มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล นอกจากนี้การปฏิบัติในการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าฝ่ายความมั่นคงหลายส่วนและปฏิบัติการร่วมกันเป็นชุด ทั้งนี้ยืนยันว่ากำลังพลทุกนายของฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ โปร่งใส และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกคน ตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ
กองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลวงที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายโดยไม่จำเป็น