รวบหนุ่มเมืองเพชรปีนหน้าต่างข่มขืนเด็กหญิงวัย 13

ตำรวจคอมมานโดตามรวบหนุ่มเมืองเพชรหื่น ปีนหน้าต่างข่มขืนเด็กหญิงวัย 13 ปี ที่รู้จักกันทางสื่อสังคมออนไลน์
วันนี้ (24 ก.ย.) พ.ต.อ.ไผท คูสันเทียะ ผกก.1 บก.ปพ.พ.ต.ท.จตุพร ติกแก้ว สว.กก.1 บก.ปพ.นำกำลังจับกุม นายธนรัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ที่ 229/2568 ลงวันที่ 30 เม.ย.68 ข้อหา "บุกรุกเข้าไปในเคหะสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน ,พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่ออนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี" ได้บริเวณริมถนนหน้าบ้าน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ทั้งนี้เมื่อปี 67 ผู้ต้องหาได้ปีนหน้าต่างเข้าไปในห้องเช่าของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี ที่รู้จักกันทางสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ แล้วหลบหนีไป เมื่อผู้ปกครองเหยื่อทราบเรื่องโดยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากกล้องวงจรปิด จึงพาเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมากบดานในพื้นที่จ.นนทบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป