พ่อแม่ร้องไห้ปริ่มขาดใจเด็กหญิง13ปี3คนชวนกันลงเล่นน้ำห้วยจมดับหมู่

อุดรธานี – โศกนาฏกรรมหมู่! เด็กหญิง วัย 13 ปี 3 คน จมน้ำดับต่อหน้าเพื่อน ริมลำห้วยสงคราม อุดรธานี กู้ภัยระดมหาร่างนานกว่า 4 ชั่วโมง เพื่อนที่ไปด้วยกันเผยพากันออกจากบ้านนัดหมายซื้อส้มตำมากินด้วยกัน แต่เพื่อนผู้โชคร้ายขอเล่นแวะเล่นน้ำก่อน กระแสน้ำเชี่ยวแรงพัดหายต่อหน้าต่อตา
บ่ายวันที่ 13 ก.ย. 2568 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุสุดสลด เด็กหญิงวัย 13 ปี จำนวน 3 คน จมน้ำเสียชีวิต ที่บริเวณสะพานข้ามลำห้วยสงคราม เขตติดต่อระหว่างอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี และ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร หลังรับแจ้งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบชาวบ้านจำนวนมากยืนมุงดูเหตุการณ์และการค้นหาศพด้วยความโศกเศร้า
ผู้สูญหายทั้ง 3 คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง โดยมีเพื่อนอีก 2 คนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า หนึ่งในผู้เสียชีวิตลงไปเล่นน้ำ ก่อนที่เพื่อนอีกสองคนจะกระโดดลงไปช่วย แต่กลับจมน้ำหายไปพร้อมกันทั้ง 3 คน ทราบชื่อต่อมา คือ เด็กหญิงเอิร์น อายุ 13 ปี เด็กหญิงออแกน อายุ 13 ปี และเด็กหญิงไอเดียร์ อายุ 13 ปี
ขณะที่ทีมกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมได้จัดทีมประดาน้ำลงค้นหาอย่างเร่งด่วน โดยบรรยากาศงานค้นหาร่าง 3 เด็กหญิงวัย 13 ปี ที่จมน้ำเสียชีวิตกลางลำห้วยสงคราม เต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะนายแถม ราชเบ้า อายุ 46 ปี พ่อของน้องเดียร์ หนึ่งในผู้เสียชีวิต ที่ร่ำไห้แทบขาดใจ เมื่อรู้ว่าลูกสาวเพียงคนเดียวของครอบครัวไม่อาจหวนกลับมาได้อีก และมีชาวบ้านและญาติผู้สูญหายเฝ้ารอด้วยความหวังอันริบหรี่ ซึ่งทีมค้นหาใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมงจนพบร่างทีละคนและนำร่างขึ้นมาจากน้ำได้ครบทั้ง 3 ราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชมาตรวจพิสูจน์
นายแถม เล่าด้วยเสียงสั่นเครือว่า ก่อนเกิดเหตุลูกสาวออกจากบ้านในช่วงบ่าย บอกว่าจะไปหาญาติที่บ้านห้วยทราย พร้อมนำเงินทุนการศึกษาที่โรงเรียนเพิ่งมอบให้ติดตัวไปด้วย ตอนนั้นตนยังพูดกับลูกเป็นคำสุดท้ายว่าแบ่งเงินมาให้พ่อใช้บ้างนะเพราะพ่อไม่มีงานทำ ไม่คิดเลยว่าประโยคสั้น ๆ นี้จะกลายเป็นคำลาลูกตลอดกาล
“ผมมีลูกสาวคนเดียว พอหลานมาบอกว่าลูกจมน้ำ ใจแทบสลาย รีบวิ่งออกมาดู แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว หลังจากนี้ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง ผมเองไม่ได้ทำงาน ต้องอาศัยพี่สาวช่วยเหลือมาตลอด ลูกก็เป็นความหวังเดียวของผม” พ่อผู้สูญเสียกล่าวทั้งน้ำตา
ด้านนายสมาน ชาคุณเนาว์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วงเหนือ หมู่ 9 ต.บ้านม่วง เปิดเผยว่า เมื่อช่วงก่อน 14.00 น. ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เลี้ยงควายใกล้จุดเกิดเหตุว่ามีเด็กจมน้ำหาย 3 คน จึงรีบรุดไปตรวจสอบพบเด็กอีก 2 คนยืนร้องไห้อยู่ริมน้ำ สอบถามทราบว่า เด็กผู้เสียชีวิต 1 คนลงไปเล่นน้ำ ก่อนที่เพื่อนอีก 2 คนจะกระโดดลงไปช่วย แต่ทั้งหมดกลับจมหายไปพร้อมกัน จากนั้นจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประสานกู้ชีพกู้ภัยออกค้นหาจนพบร่างเด็กหญิงทั้ง 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังทอง และกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงเดียร์ อายุ 13 ปี หนึ่งในเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า วันเกิดเหตุตนและเพื่อนรวม 5 คน ขี่รถจักรยานยนต์มา 2 คัน กำลังจะออกไปหาซื้อส้มตำกินกัน แต่เพื่อนทั้ง 3 คนที่เสียชีวิต ได้แก่ เอิร์น, ออแกน และไอเดียร์ ได้ชวนกันแวะเล่นน้ำที่ลำห้วยสงครามก่อน ตอนนั้นตนยังถามเพื่อนว่า “น้ำลึกไหม” เพื่อนก็บอกว่า “ไม่ลึก เล่นได้” จากนั้นน้องเอิร์นเป็นคนแรกที่ถอยหลังลงไปเล่นน้ำ แต่ไม่ทันไรกระแสน้ำเชี่ยวก็พัดร่างออกจากฝั่ง ออแกนเห็นเพื่อนถูกน้ำพัดจึงรีบลงไปช่วย และไอเดียร์ลงตามไปอีกคน แต่สุดท้ายทั้งสามกลับถูกน้ำดูดหายไปต่อหน้าต่อตา
“ในกลุ่มมีแค่ออแกนที่ว่ายน้ำเป็น แต่ก็ช่วยไม่ได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก พวกเราที่เหลือทำได้แค่วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือ” เรื่องที่ยิ่งสะเทือนใจคือ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของน้องเอิร์น เพื่อน ๆ ยังพูดหยอกล้อกันว่าจะมา “แฮปปี้เบิร์ธเดย์” แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นวันจากลาอย่างไม่มีวันหวนคืน