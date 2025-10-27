ตำรวจวิสามัญดับ “บอย บางกรวย” ผู้ต้องหาคดียา เหิมชักปืนยิงสู้ ขณะถูกปิดล้อมจับ

“บอย บางกรวย” ผู้ต้องหาหลบหนีหลายคดี ถูกตำรวจ สน.ตลิ่งชันวิสามัญเสียชีวิต หลังชักปืนยืงต่อสู้เจ้าหน้าที่ ขณะปิดล้อมจับในบ้านพัก ริมคลองมหาสวัสดิ์
วันนี้ (27 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ตลิ่งชัน ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายวิชัย (ขอสงวนนามสกุล) หรือบอย บางกรวย อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หลบหนีมากบดานที่บ้านหลังหนึ่ง ริมคลองมหาสวัสดิ์ ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ โดยพบว่า นายวิชัย อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว จึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและสั่งให้ยอมมอบตัว แต่ นายวิชัย กลับขัดขืนใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 2-3 นัด
ทำให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว ทำให้นายวิชัยเสียชีวิต จากนั้นได้เข้าตรวจสอบพบยาเสพติดจำนวนหนึ่ง และอาวุธปืนที่ใช้ยิงต่อสู้ โดยเบื้องต้นพบว่า นายวิชัย มีคดีติดตัวอยู่หลายคดี ทั้งยาเสพติด และต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป