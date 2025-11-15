“โอปอ” เย้ยรัฐบาลวนในอ่าง คะแนนนิยมรูด เดินหลงทางกลางพายุวิกฤตศรัทธา

“อนุสรณ์” ซัดรัฐบาล “วนในอ่าง-พลิกลิ้น-ไร้ทิศทาง” คะแนนนิยมรูดลงไม่หยุด เดินหลงทางกลางพายุวิกฤตศรัทธา
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีท่าที นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ระบุุ ไม่สนแล้ว ภาษีทรัมป์ ขายประเทศนี้ไม่ได้ ก็ไปขายประเทศอื่น ว่า กว่าจะถึงวันยุบสภา คงได้ยิน นายอนุทิน ขอโทษคนไทยอีกหลายครั้ง คราวก่อนขอโทษที่พูดว่าไทยรุกล้ำพื้นที่กัมพูชา ในระยะเวลาอันใกล้อาจต้องขอโทษที่บอกว่าขายสินค้าให้สหรัฐอเมริกาไม่ได้ก็ไปขายที่อื่น ทั้งที่ตอน นายอนุทิน ไปลงนามถ้อยแถลงเพื่อนำไปสู่สันติภาพไทย-กัมพูชา โดยมี โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยาน เคยประกาศเชิดชูการลงนามถ้อยแถลงสันติภาพไทย-กัมพูชา ว่า เป็นก้าวประวัติศาสตร์ นับหนึ่งสู่สันติภาพ ถือเป็นความสำเร็จ แต่หลังเผชิญปัญหาชายแดนกัมพูชา สแกมเมอร์ ทุนเทา-ดำ ปัญหาการฟอกเงิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ ปัญหาน้ำท่วม ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลอย่างหนัก ก็หันมาพูดใหม่ว่า ไม่สนแล้ว ภาษีทรัมป์ ขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปขายประเทศอื่น ในขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กลับพูดไปอีกทางว่า สหรัฐฯเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทำประชาชนสงสัยว่ารัฐบาลกำลังเดินเกมไหนกันแน่ จะไปขายให้ประเทศไหนทดแทนดิจิทัลฟุตปรินต์ทำงาน คดีพลิกเร็ว จนทำประชาชนสับสนว่า ตกลงรัฐบาลมีแนวทางต่อการสร้างสันติภาพและภาษีทรัมป์อย่างไร นายอนุทิน ต้องปรับโฟกัสให้ถูกจุด ว่า ตกลงจะให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหามิตรหรือเป็นศัตรู ทะเลาะกับสหรัฐอเมริกาได้คุ้มเสียหรือไม่ รู้หรือยังว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ประชาชนตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำที่พูดแล้วอาจชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน ตอนไปลงนามสันติภาพก็บอกว่าประสบความสำเร็จคล้อยหลังกลับมาไม่นานกลับพลิกลิ้นจนถูกตั้งคำถามว่า กำลังหันหลังให้แนวทางการสร้างสันติภาพหรือไม่ ซึ่งอาจนำความเสียหายมาสู่ประเทศชาติได้
“พรรคฝ่ายค้ำ จะมองว่า รัฐบาลเสียงข้างน้อย ยังไม่ได้ทำอะไรเสียหายก็เป็นสิทธิ แต่ขอยืนยันว่า เป็นความเห็นและมุมมองที่แตกต่าง ตรงกันข้ามกับพรรคเพื่อไทย ที่เห็นว่า ยิ่งนานวัน ท่าทีที่ย้อนแย้งสับสนนี้ยิ่งก่อให้เกิดความสับสน เหมือนรัฐบาลเดินหลงทางกลางพายุวิกฤตศรัทธาที่ถาโถมไม่หยุด ซึ่งพรรคฝ่ายค้ำต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ” นายอนุสรณ์ กล่าว