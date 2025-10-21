"ฝ่ายเสี้ยม" บอก MOA ถูกฉีกหรือไม่ เป็นเรื่อง "ฝ่ายค้ำ" กับ "อนุทิน" ต้องไปเคลียร์กันเอง

"อนุสรณ์" ชี้ MOA ถูกฉีกหรือไม่ เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้ำ กับ นายอนุทิน ต้องไปแก้ปัญหากันเอง
วันนี้(21 ต.ค.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พูดเรื่องยุบสภา เป็นอำนาจนายกฯ อยากหนีก็หนี รวมถึงมีแนวโน้มฉีก MOA โดยระบุว่าก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน รวมถึงการแก้รธน.ส่อไม่สำเร็จ ว่า น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรับรู้และร่วมกำหนดอนาคตทิศทางประเทศ เพราะเงื่อนไขของประเทศผูกติดล๊อคอยู่กับ MOA ระหว่างนายอนุทินกับพรรคประชาชน โดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ ถึงวันนี้ถือว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ตลอดจนโอกาสที่ MOA จะถูกฉีกก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คำประกาศของผู้นำฝ่ายค้ำ ที่ บอกว่าเหตุต้องเลือกโหวตนายอนุทิน เป็นนายกฯ เพราะพรรคภูมิใจไทยมีเสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทย จะทำให้สามารถควบคุมให้นายอนุทินปฏิบัติตาม MOA ได้มากกว่า ถึงวันนี้อาจกลายเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนเจตนาหลักที่จะโหวตนายอนุทินเพื่อให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่ต้น
“รัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ สารพัดปัญหา ที่ประเทศต้องเผชิญขณะนี้ พี่น้องประชาชนตัดสินใจได้ว่า ใครต้องรับผิดชอบ” นายอนุสรณ์กล่าว