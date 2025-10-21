xs
"ฝ่ายเสี้ยม" บอก MOA ถูกฉีกหรือไม่ เป็นเรื่อง "ฝ่ายค้ำ" กับ "อนุทิน" ต้องไปเคลียร์กันเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้(21 ต.ค.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พูดเรื่องยุบสภา เป็นอำนาจนายกฯ อยากหนีก็หนี รวมถึงมีแนวโน้มฉีก MOA โดยระบุว่าก็พยายามรักษาสัญญาตาม MOA ที่ลงนามเอาไว้ แต่หากมีปัจจัยอื่นเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกัน รวมถึงการแก้รธน.ส่อไม่สำเร็จ ว่า น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่มีสิทธิ์ในการรับรู้และร่วมกำหนดอนาคตทิศทางประเทศ เพราะเงื่อนไขของประเทศผูกติดล๊อคอยู่กับ MOA ระหว่างนายอนุทินกับพรรคประชาชน โดยไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ ถึงวันนี้ถือว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเลย ตลอดจนโอกาสที่ MOA จะถูกฉีกก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คำประกาศของผู้นำฝ่ายค้ำ ที่ บอกว่าเหตุต้องเลือกโหวตนายอนุทิน เป็นนายกฯ เพราะพรรคภูมิใจไทยมีเสียงน้อยกว่าพรรคเพื่อไทย จะทำให้สามารถควบคุมให้นายอนุทินปฏิบัติตาม MOA ได้มากกว่า ถึงวันนี้อาจกลายเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนเจตนาหลักที่จะโหวตนายอนุทินเพื่อให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยตั้งแต่ต้น

“รัฐบาลเสียงข้างน้อย ที่ไม่สามารถทำอะไรได้ สารพัดปัญหา ที่ประเทศต้องเผชิญขณะนี้ พี่น้องประชาชนตัดสินใจได้ว่า ใครต้องรับผิดชอบ” นายอนุสรณ์กล่าว

