‘ไชยชนก‘ รับหนังสือกลุ่มขับรถรับจ้างผ่านแอพ วอนรัฐบาลปรับเงื่อนไข-ขั้นตอนจดทะเบียน

‘ไชยชนก‘ รับหนังสือ ผู้แทนกลุ่มขับรถรับจ้างผ่านแอพ วอนรัฐบาล ปรับเงื่อนไขและขั้นตอนจดทะเบียน ให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีอาชีพเสริม
เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 11 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนกลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น นำโดยนายจิรภัทร โสภาลัย ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากกฎกระทรวง เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)เป็นตัวแทนรับเรื่อง
โดยผู้แทนผู้ขับขี่รถรับจ้าง กล่าวว่า กฎระเบียบตามที่กระทรวงคมนาคมระบุ อาจมีข้อติดขัดเรื่องเงื่อนไขและขั้นตอนการจดทะเบียนที่ซับซ้อนไม่ยืดหยุ่น ส่งผลกระทบต่อคนขับรถรับจ้างผ่านแอพ โดยเฉพาะคนที่ทำเป็นอาชีพเสริม หรือมีรายได้น้อย ไม่สามารถจดทะเบียนได้ ก็จะกระทบต่อการหารายได้ เนื่องจากการจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ใช้รถส่วนบุคคลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บสัญญาเช่าซื้อ และยังมีประกันภัยที่สูง จึงอยากให้รัฐบาลช่วยบรรเทา ปรับกระบวนการส่งเอกสารให้ผ่านออนไลน์ และสามารถใช้สำเนาเล่มรถในการจดทะเบียนรถ ในกรณีรถติดไฟแนนซ์และให้สามารถใช้รถเช่ามาใช้บริการผ่านแอพได้เป็นต้น
ด้านนายไชยชนก ชิดชอบ รับเอกสารพร้อมกล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง