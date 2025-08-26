กรุงศรี ออโต้ ส่งสินเชื่อ'ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง'หนุนSMEเดินหน้าธุรกิจ

'กรุงศรี ออโต้'ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ ตอบโจทย์การบริหารต้นทุนและเสริมสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ ครอบคลุมทั้งการจัดซื้อรถยนต์หลายคันในคราวเดียว (Fleet) และ การจัดซื้อเป็นรายคัน (Leasing) โดยมี 2 รูปแบบสินเชื่อ ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อ หรือ สัญญาเช่าทางการเงิน ที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรฐานบัญชี
กรุงศรี ออโต้ตระหนักถึงความท้าทายรอบด้านที่ SMEs ไทยได้เผชิญในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในปี 2568 จะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของภาคธุรกิจ แต่การเสริมสภาพคล่องยังคงเป็นโจทย์สำคัญ ดังนั้น การบริหารกระแสเงินสดและการวางแผนภาษีจึงเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรมองหาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ขณะเดียวกัน ยานพาหนะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การใช้บริการ “สัญญาเช่าซื้อ” หรือ “สัญญาเช่าทางการเงิน” เพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มกำลังขับเคลื่อนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
ดังนั้น จึงได้นำเสนอ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” หรือ สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในกิจการ ที่ครอบคลุมทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถกระบะ รถบรรทุก รถพ่วง และรถหัวลาก สามารถเลือกรูปแบบทางการเงิน ได้ทั้งสัญญาเช่าซื้อ หรือ สัญญาเช่าทางการเงิน โดยไม่ต้องใช้เงินสดก้อนใหญ่ แต่สามารถชำระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนพร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ อีกทั้งยังสามารถนำค่าเช่าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์บัญชี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนภาษีและบริหารกระแสเงินสดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยวงเงินสินเชื่อรถยนต์พร้อมใช้ (ฟลีท) มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินสินเชื่อมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระยะเวลาทำสัญญา 12-60 เดือน ส่วนสัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง)ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ และรถกระบะ ระยะเวลาทำสัญญา 36-60 เดือน อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก และคงที่ตลอดอายุสัญญา