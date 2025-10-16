ผ่านฉลุย! วุฒิสภาเห็นชอบ 146 เสียง “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง”คาดประกาศใช้ปี 69

วุฒิสภาเห็นชอบ 146 เสียง “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางพ.ศ. ....”วาระที่ 2 และ3 รวม 158 มาตรา คาดประกาศใช้ปี 69 กฎหมายหลักใช้กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบรางยุคใหม่ของประเทศ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ประชุม วุฒิสภา ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ... ในวาระที่ 2 และ 3 ครอบคลุมตั้งแต่ชื่อร่างจนถึงมาตรา 158 โดยมีมติเห็นชอบ 146 เสียง จากผู้ลงมติทั้งหมด 150 เสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปี2569
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ฉบับนี้จะเป็นกฎหมายหลักในการยกระดับการบริหารจัดการระบบรางของประเทศให้เป็นเอกภาพ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกันเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าที่มีความถี่และประสิทธิภาพสูงขึ้น ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน ส่งเสริมการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นรวมถึงกำหนดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งที่เป็นธรรม พร้อมระบบการจดทะเบียนรถขนส่งทางรางและบทกำหนดโทษที่เข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและมาตรฐานของระบบรางไทย
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับระบบรางของประเทศไทย ให้ก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคง มีมาตรฐาน และยั่งยืนอย่างแท้จริง กฎหมายฉบับนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัย คุ้มค่า และเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อทั่วประเทศเพื่อให้ “ระบบรางไทย” เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมที่พร้อมพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง