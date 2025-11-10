พท.ติวผู้สมัคร สส.ชูจุดแข็งไม่ทิ้ง ปชช.แนะเลิกปิดทองหลังพระมาใช้โซเชียล แต่อย่าตามกระแสแบบบอล นร.

“สมศักดิ์-สรวงศ์” เทรนนิ่ง ผู้สมัคร สส.พท. เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ติวเข้ม กม.-โซเชียล-งานพื้นที่ ชี้ จุดแข็งไม่เคยทิ้ง ปชช. แนะเลิกปิดทองหลังพระ หันมาใช้โซเชียล ย้ำ เสนอนโยบายต้องเข้าใจ-รู้จริง เตือน อย่ากระโดดเข้าตามกระแสเหมือนฟุตบอล นร. อาจโดนตำหนิได้
วันนี้ (10 พ.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้ง สส.พรรคเพื่อไทย โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ว่าที่ผู้สมัคร พร้อมผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน ที่พรรคเพื่อไทย
โดย นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การอบรมวันนี้ เราได้ออกแบบแนวทางการทำงานให้กับผู้สมัคร สส. โดยเฉพาะผู้สมัครใหม่ ซึ่งการอบรมวันนี้ เราก็ได้ให้ผู้ช่วยของผู้สมัคร สส. เข้าร่วมอบรมด้วย เพราะผู้ช่วยของผู้สมัคร สส. จะทำหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและข้อมูลในพื้นที่ รวมถึงการทำงานถ้าทำคนเดียว จะเหนื่อยมาก เพราะตนเคยเห็นการทำงานแบบไม่กระจายอำนาจ พรรคจึงจัดการอบรม เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการทำงานพื้นที่เชิงรุก เนื่องจากปัจจุบันการทำงานเพื่อประชาชนมีการพัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆ
“ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ผมอยากเน้น คือ ต้องดูพื้นที่ตัวเองว่า จะมีนโยบายอะไรบ้าง เช่น การส่งเสริมฟุตบอลนักเรียน ซึ่งเราสามารถผลักดันเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ โดยเรื่องกีฬาฟุตบอล ผมก็สนับสนุนมาโดยตลอด แต่การจะทำนโยบายต้องเข้าใจและอยู่กับเรื่องนั้นอย่างจริงจัง อย่าพยายามเข้าไปทำแบบพรรคอื่น ที่เมื่อมีกระแสแล้วเข้าไป ซึ่งอาจจะโดนตำหนิได้” นายสมศักดิ์ กล่าว
ขณะที่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า การประชุมอบรมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้ง สส.พรรคเพื่อไทย จะมีการจัดอบรมเป็นเวลา 5 วัน วันละ 120 คน ซึ่งจะมีทั้งผู้สมัคร สส.และผู้ช่วย เพื่อให้ทราบถึงข้อกฎหมาย และยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง โดยพรรคเพื่อไทย เรามีจุดแข็งคือเรื่องพื้นที่ เพราะ สส.พรรคเพื่อไทย ไม่เคยทิ้งพื้นที่ แต่ที่ผ่านมา เราปิดทองหลังพระ ดังนั้น วันนี้ เราต้องเปลี่ยน ซึ่งการอบรมจะมีเรื่องการใช้ Social Media ด้วย เพื่อให้พี่น้องประชาชนทราบว่า เราได้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่อะไรบ้าง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมอบรมในวันนี้ ได้มีการบรรยายเป้าหมายและยุทธศาสตร์การเลือกตั้งทั่วไป ให้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายระหว่างการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง วิธีการประชาสัมพันธ์และการใช้เครื่องมือ Social Media ต่างๆ เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนมีความพร้อมในการเข้าสู่ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง