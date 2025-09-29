“ชลน่าน” จวกนโยบาย “อนุทิน” สวยหรูแต่ไร้คนทำที่เหมาะสม ซัด 4 เดือนแค่ถ่วงเวลายื้อคดี

“ชลน่าน ” ซัดนโยบายสวยหรูแต่ไร้คนทำที่เหมาะสม จวก 4 เดือนนี้คือการถ่วงเวลา–ยื้อคดี หวั่นสีน้ำเงินกินรวบ ส.ส.–ส.ว.–ข้าราชการ–องค์กรอิสระเพื่อสืบทอดอำนาจ เหน็บ “รัฐบาลหนูเน” ไร้อำนาจบริหารจริง แค่เกมการเมืองปูทางเลือกตั้ง ใช้สัญลักษณ์สูงส่งมาคลุกการเมือง
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายหลังการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยย้ำว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาลในฐานะเสียงฝ่ายค้าน พร้อมระบุว่ามี 3 ประเด็นหลักที่ต้องตั้งคำถาม ได้แก่ เนื้อหานโยบาย ผู้บริหารนโยบาย และโอกาสของประชาชน
นพ.ชลน่านกล่าวว่า แม้นโยบายที่เขียนมาจะสวยหรู ครอบคลุมทุกด้าน แต่ปัญหาใหญ่คือ “ผู้บริหารนโยบายไม่มีคุณสมบัติ–มีมลทิน” ทำให้แม้จะมีนโยบายดีแค่ไหนก็ไม่สามารถสำเร็จได้จริง อีกทั้ง 4 เดือนที่รัฐบาลอ้างว่าจะยุบสภา ตนกลับเชื่อว่าเป็น 4 เดือนเพื่อ “ยุบคดี” ดึง–ถ่วง–ยื้อปัญหากฎหมายและผลประโยชน์บางกลุ่ม
รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่เกิดจากเกม MOA ซึ่งในเอกสารระบุว่าจะทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ แต่สุดท้ายกลับขยัก หรือ หายไปไม่ชัดเจนว่าต้องการเบี้ยวหรือไม่ ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งปี 2569 จะถูกจัดวางเพื่อให้ “สีน้ำเงินกินรวบ” ทั้ง ส.ส.–ส.ว.–ข้าราชการ–องค์กรอิสระ เพื่อสืบทอดอำนาจต่ออีก 4 ปี
นพ.ชลน่านยังเหน็บแรงว่า หลายคนเรียกรัฐบาลนี้ว่า “รัฐบาลหนูเน” ซึ่งสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้อำนาจจริง แต่เป็นเพียง “ภาพลวงตา” ขณะที่อำนาจตัวจริงอยู่เบื้องหลัง และกำลังใช้สัญลักษณ์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สูงส่ง มาเล่นการเมืองอย่างไม่สมควร
นพ.ชลน่านกล่าวว่าผลจากรัฐบาลชุดนี้อาจนำไปสู่ “4 หายนะ” ได้แก่ 1) หายนะทางประชาธิปไตย เมื่อการเลือกตั้งไม่ใช่อำนาจของประชาชนจริง 2) หายนะด้านความโปร่งใส เพราะรัฐมนตรีบางคนมีคดีเก่า–แผลเดิม 3) หายนะด้านการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพ และ 4) หายนะทางโอกาสของประชาชน ที่จะสูญเสียสิทธิเข้าถึงนโยบายสำคัญ เช่น รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย
นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า ทั้งการวางกําลังพล และการจัดวางฐานอํานาจ สว. และ สส. ต้องยอมรับว่าท่านทําการเมืองอย่างเหนือชั้นทุกคนไหลเข้าหาท่านหมด เพราะรู้ว่าอยู่กับท่านแล้วปลอดภัย ได้เป็นรัฐบาลในสมัยหน้า แต่ท่านอย่าประมาทพี่น้องประชาชน เพราะ 4 เดือน ที่เข้ามาเพื่อยุบสภา ผู้นําจิตวิญญาณสีน้ำเงิน สีแดง สีส้ม หมายเลข 1 ฉลาดปราดเปลื้องหลักแหลม 4 เดือนที่ท่านทํา ท่านจะได้ 4 ปี และจะกินรวบประเทศไทย อํานาจ สว. สส. องค์กรอิสระ ราชการทั้งประเทศน้ําเงินทั้งหมด
“ท่านกําลังเอาสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีประเสริฐมาลงมาคลุกกับการเมือง ซึ่งหมายถึงเราไม่เคารพสีน้ำเงิน ประมุขของประเทศอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สัญลักษณ์สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์สีสถาบัน การเอาสีน้ำเงินลงมาในสิ่งที่ไม่ควรมิบังควร เป็นสิ่งที่พวกเราไม่สบายใจ และถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ระวังการกินรวบทั้งประเทศจะเกิดขึ้น การลงทุนของพรรคประชาชนจะสูญเปล่า" นพ.ชลน่าน กล่าว